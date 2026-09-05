На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК і побили військового

У Вінницькій області група цивільних на кількох автомобілях заблокувала службовий транспорт ТЦК та жорстоко побила військовослужбовця під час перевезення військовозобов’язаного. Потерпілого бійця госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Що відомо про конфлікт між ТЦК та цивільними?

Інцидент стався на виїзді з міста, де кілька цивільних машин раптово створили штучний затор для службового авто. Після зупинки з транспортних засобів вийшла група осіб, які силою витягнули військового з салону та завдали йому тілесних ушкоджень.

Постраждалого працівника терцентру комплектування невдовзі доправили до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

У військовому відомстві наголосили, що інші члени цієї групи оповіщення були ветеранами бойових дій і захищали Україну на фронті протягом 2022 – 2023 років.

На місці події працювали правоохоронні органи. Вони встановлюють деталі конфлікту та розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства,

– наголосили в ТЦК.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, у Ковелі на Волині стався конфлікт між службовцями ТЦК та цивільними. Під час перевірки авто один із чоловіків намагався втекти, після чого виникла бійка та був застосований сльозогінний газ. Згодом з'ясувалося, що чоловікові 22 роки, тож його відпустили. Під час конфлікту водій Renault Master здійснив наїзд на військовослужбовця ТЦК, який звернувся по медичну допомогу. Також були пошкоджені службові автомобілі ТЦК та поліції.

Крім того, 3 вересня в одному із сіл Балтської громади на Одещині службовий автомобіль ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика. За попередніми даними, дитина відійшла від батька та опинилася на дорозі; після наїзду водій не зупинився і поїхав з місця ДТП. Хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями, а правоохоронці розпочали розслідування. Водія затримали.