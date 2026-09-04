Деталі ДТП розповіли в поліції.

Що відомо про ДТП за участю працівника ТЦК?

За попередніми даними правоохоронців, дворічний хлопчик відійшов від батька, разом із яким перебував біля дороги. У цей момент на малюка наїхав автомобіль, яким керував співробітник районного ТЦК та СП. Військовослужбовець саме проводив мобілізаційне оповіщення.

Після скоєння наїзду керманич не зупинився та покинув місце автопригоди. Потерпілого хлопчика з отриманими тілесними ушкодженнями терміново доправили до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження);

залишення в небезпеці.

Водія затримують у процесуальному порядку, наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх деталей події.

Як на інцидент відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП?

На поширену в соціальних мережах та медіа інформацію відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Представники установи зазначили, що у межах повноважень сприяють правоохоронним органам та зацікавлені в об'єктивному розслідуванні.

Наголошуємо, що безпека, життя та здоров’я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин,

– повідомили у відомстві, закликавши утриматися від передчасних висновків.

Раніше повідомлялося про конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними 28 серпня у Ковелі на Волині. Під час сутички було застосовано сльозогінний газ. Водій вантажного Renault Master здійснив наїзд на одного з військовослужбовців ТЦК.