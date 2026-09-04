Деталі ДТП розповіли в поліції.
Що відомо про ДТП за участю працівника ТЦК?
За попередніми даними правоохоронців, дворічний хлопчик відійшов від батька, разом із яким перебував біля дороги. У цей момент на малюка наїхав автомобіль, яким керував співробітник районного ТЦК та СП. Військовослужбовець саме проводив мобілізаційне оповіщення.
Після скоєння наїзду керманич не зупинився та покинув місце автопригоди. Потерпілого хлопчика з отриманими тілесними ушкодженнями терміново доправили до лікарні.
За фактом ДТП правоохоронці розпочали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження);
- залишення в небезпеці.
Водія затримують у процесуальному порядку, наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх деталей події.
Як на інцидент відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП?
На поширену в соціальних мережах та медіа інформацію відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Представники установи зазначили, що у межах повноважень сприяють правоохоронним органам та зацікавлені в об'єктивному розслідуванні.
Наголошуємо, що безпека, життя та здоров’я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин,
– повідомили у відомстві, закликавши утриматися від передчасних висновків.
Раніше повідомлялося про конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними 28 серпня у Ковелі на Волині. Під час сутички було застосовано сльозогінний газ. Водій вантажного Renault Master здійснив наїзд на одного з військовослужбовців ТЦК.