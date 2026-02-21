Підозрюваних у нападі на бійців "Айдару" взяли під варту: серед них – військовий у СЗЧ

У Кам’янському на Дніпропетровщині суд узяв під варту двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців 24 окремого штурмового полку "Айдар". За даними слідства, серед них – військовий у статусі СЗЧ та цивільний.

Дії підозрюваних кваліфікували, як хуліганство. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Що відомо про рішення суду?

За даними слідства, один із підозрюваних перебував у стані алкогольного сп'яніння та щонайменше чотири рази вистрілив по автомобілю військових із предмета, схожого на пістолет. Після цього він розбив лобове та переднє бокове скло машини руків'ям зброї.

Інший учасник інциденту відчинив двері автомобіля та завдав ударів одному з військовослужбовців, спричинивши легкі тілесні ушкодження – забій м'яких тканин носа.

Як зазначають у прокуратурі, на місці події перебували ще четверо осіб, їхню можливу причетність до правопорушення перевіряють.

Двом фігурантам повідомили про підозру у хуліганстві. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напад на військових "Айдару": деталі інциденту