Не лише тернопільський слід: до замаху на Алексєєва приплели ще й Польщу

ФСБ Росії заявила про нібито затримання двох підозрюваних у справі замаху на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Ба більше, росіяни нібито помітили у справі слід польських спецслужб.

Про це повідомили у ФСБ Росії, цитує Nexta Live.

Що кажуть про причетність Польщі до замаху?

Російська спецслужба стверджує, що у справі замаху на генерала ГРУ Росії присутній "польський слід". Річ у тім, що, за даними ФСБ, син одного з підозрюваних Любош Корба нібито допомагав у вербуванні. Він, громадянин Польщі, робив це буцімто за сприяння польських спецслужб.

За версією ФСБ, його батько Любомир Корба був організатором замаху, а інший підозрюваний Віктор Васін – його спільником.

Росіяни вкотре заявили, що замовлення на вбивство нібито "надійшло від СБУ", а за вбивство генерала обіцяли 30 000 доларів.

Водночас росЗМІ не впевнені, що затримані Корба та Васін дійсно мають відношення до стрільби по російському військовому. Сам Алексєєв, за даними росіян, уже прийшов до тями після операції і "ймовірно, буде жити".

Нові деталі слідства