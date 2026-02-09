Не лише тернопільський слід: до замаху на Алексєєва приплели ще й Польщу
- ФСБ Росії заявила про затримання двох підозрюваних у замаху на генерала ГРУ Алексєєва.
- Росіяни помітили "польський слід" у справі, через причетність сина одного з підозрюваних.
ФСБ Росії заявила про нібито затримання двох підозрюваних у справі замаху на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Ба більше, росіяни нібито помітили у справі слід польських спецслужб.
Про це повідомили у ФСБ Росії, цитує Nexta Live.
Що кажуть про причетність Польщі до замаху?
Російська спецслужба стверджує, що у справі замаху на генерала ГРУ Росії присутній "польський слід". Річ у тім, що, за даними ФСБ, син одного з підозрюваних Любош Корба нібито допомагав у вербуванні. Він, громадянин Польщі, робив це буцімто за сприяння польських спецслужб.
За версією ФСБ, його батько Любомир Корба був організатором замаху, а інший підозрюваний Віктор Васін – його спільником.
Росіяни вкотре заявили, що замовлення на вбивство нібито "надійшло від СБУ", а за вбивство генерала обіцяли 30 000 доларів.
Водночас росЗМІ не впевнені, що затримані Корба та Васін дійсно мають відношення до стрільби по російському військовому. Сам Алексєєв, за даними росіян, уже прийшов до тями після операції і "ймовірно, буде жити".
Нові деталі слідства
Нагадаємо, у Москві 6 лютого вранці стріляли у російського генерала Володимира Алексєєва. Постраждалого доправили до реанімації, а нападник втік з місця події.
За даними журналіста Христо Грозєва, один з підозрюваних Васін нібито пов'язаний із ФСБ. Він міг працювати головним експертом у НТЦ "Атлас", що входить до "Ростеху".
Ще однією спільницею Кобри ФСБ називають Зінаїду Серебрицьку, яка нібито виїхала в Україну.
Росіяни стверджували також, що нападник на Алексєєва нібито родом з Тернопільської області.