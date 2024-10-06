Станом на зараз працівникам місцевої поліції вдалося затримати жінку. Про інцидент повідомило видання CNN Türk.

Дивіться також Жах у Стамбулі: чоловік відрізав голову дівчині й скинув її з міських стін

У Туреччині жінка з рушницею увірвалася до лікарні

Напередодні ввечері, 5 жовтня, невідома жінка, тримаючи у руках мисливську рушницю, увірвалася до відділення невідкладної допомоги пологового будинку та дитячої лікарні у місті Кахраманмараш. Вона взяла в заручники співробітників лікарні та погрожувала пацієнтам. У мережі з'явилося відповідне відео.

За даними турецьких ЗМІ, жінка здійснила напад з неліцензованою рушницею, яка належала її синові, і вимагала, аби її серце "зупинили". Також невідома наголосила, що у її сумці є бомба. Однак, на щастя, охоронці закладу змогли знешкодити нападницю..

На місце події оперативно прибули екстрені служби та спецпідрозділи поліції, жінку затримали. Як з'ясувалося, нападницею виявилася 45-річна Біргюль. За її словами, вона не хотіла завдати шкоди. Жінка розповіла про знущання та насилля з боку сина, тож таким чином вона нібито вирішила покінчити життя самогубством.

Я більше не могла терпіти тортури свого сина, і хотіла покінчити життя самогубством, але я не змогла. Я не хотіла ні в кого стріляти. Я подумала, якщо хтось побачить пістолет у моїй руці, то, можливо, він мене вб’є,

– розповіла вона.

Напад в одній із лікарень Туреччини: дивіться відео

Наразі триває розслідування стосовно цього інциденту.