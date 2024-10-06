По состоянию на сейчас работникам местной полиции удалось задержать женщину. Об инциденте сообщило издание CNN Türk.

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В Турции женщина с ружьем ворвалась в больницу

Накануне вечером, 5 октября, неизвестная женщина, держа в руках охотничье ружье, ворвалась в отделение неотложной помощи роддома и детской больницы в городе Кахраманмараш. Она взяла в заложники сотрудников больницы и угрожала пациентам. В сети появилось соответствующее видео.

По данным турецких СМИ, женщина совершила нападение с нелицензированным ружьем, которое принадлежало ее сыну, и требовала, чтобы ее сердце "остановили". Также неизвестная отметила, что в ее сумке есть бомба. Однако, к счастью, охранники заведения смогли обезвредить нападающую.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и спецподразделения полиции, женщину задержали. Как выяснилось, нападающей оказалась 45-летняя Биргюль. По ее словам, она не хотела нанести вред. Женщина рассказала об издевательствах и насилии со стороны сына, поэтому таким образом она якобы решила покончить жизнь самоубийством.

Я больше не могла терпеть пытки своего сына, и хотела покончить жизнь самоубийством, но я не смогла. Я не хотела ни в кого стрелять. Я подумала, если кто-то увидит пистолет в моей руке, то, возможно, он меня убьет,

– рассказала она.

Нападение в одной из больниц Турции: смотрите видео

Сейчас продолжается расследование в отношении этого инцидента.