Инцидент, леденящий кровь, случился 4 октября в Стамбуле. Там с разницей в полчаса произошли два зверски ужасных убийства, пишет NTV.

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Ужасное убийство в Турции

Как известно на данный момент, 19-летний Семих Челик, который выучился на мясника, сначала убил 19-летнюю Айшенур Халиль в районе Эюпсултан около 15:30, а через полчаса 19-летнюю Икбаль Узунер в районе Фатих.

Отмечается, что Челик поднялся на стены Эдирнекапы, отрубил голову Икбаль Узунер ножом и бросил ее вниз. После Челик, который обвязал себе горло веревкой, прыгнул со стен.

По сообщению на место происшествия были направлены наряды полиции. Работа бригад на месте происшествия продолжается.

Кадры с места происшествия в Фатих / Фото NTV

Напомним, что в Харькове жестко убили балерину. По данным следствия, мужчина, с которым погибшая планировала развестись, отрезал ей руки и голову, а тело поджег.