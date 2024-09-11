У ПЦУ відреагували на напад на митрополита Климента у Києві

Православна церква України (ПЦУ) відреагувала на напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. У того численні рани.

Нагадаємо, інцидент стався у ніч проти 11 вересня, коли Климент повертався до Михайлівського монастиря. Нападники зупинили його, звернувшись "Владико, благословіть", та почали бити.

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Реакція української церкви на побиття

Після дослідження обставин, внаслідок яких митрополит Сімферопольський і Кримський Климент зазнав тілесних ушкоджень, про що повідомляли українські медіа, інформуємо, що з наявних свідчень та доказів немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту,

– зазначає ПЦУ.

Священнослужителі додали, що постраждалому надано необхідну медичну допомогу, загрози його життю та здоровʼю зараз немає.

Зазначимо, що сам Климент після нападу зазначав, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження. Тож священнослужитель переконаний, що напад був спланований.