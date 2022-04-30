Напад на нобелівського лауреата Муратова організували російські спецслужби

У нападі на головного редактора "Нової газети" нобелівського лауреата Дмитра Муратова помітили слід російських спецслужб.

Про це газеті The Washington Post повідомило проінформоване джерело в уряді США.

Важливо У російському потязі невідомий напав на головного редактора опозиційної "Нової газети"

Один з американських чиновників заявив, що Сполучені Штати можуть підтвердити причетність російських спецслужб до нападу Дмитра Муратова 7 квітня. Щоправда, жодних про те, як американські спецслужби дійшли такого висновку, він не навів.

Що про це каже сам Муратов

Як пише видання "Медуза", Дмитро Муратов не зміг оперативно прокоментувати оцінку американських спецслужб, оскільки у відрядженні, повідомив WP прессекретар "Нової газети". Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на прохання про коментар.

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7 квітня Дмитра Муратова облили фарбою в поїзді Москва – Самара. При цьому нападник вигукнув: "Муратов, ось тобі за наших пацанів".

Після нападу у Муратова діагностували хімічні опіки очей. За даними "Нової газети", у нападі взяли участь Микола Трифонов, який був виконавцем, а також Ілля Марковець, який знімав напад на відео.

ЗМІ повідомляли, що Марковця затримано, Тріфонов перебуває в розшуку.

Позиція Дмитра Муратова щодо війни в України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відомі російські письменники, журналісти та режисери 24 лютого закликали зупинити війну з Україною. Вони наголошують, що такі дії Кремля – ганьба. Під зверненням підписався і Дмитро Муратов.

Крім того, редакція російського видання "Нової газети" 25 лютого випустила свіжий номер з обкладинкою, яка засуджує дії Володимира Путіна та країни-окупантки в Україні. Усі матеріали опублікували двома мовами: російською та українською. Дмитро Муратов наголосив: "ми не визнаємо Україну ворогом".

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