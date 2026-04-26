У Римі напали на людей з українськими прапорами: на кричуще відео відреагувала Мелоні

У суботу, 25 квітня, в Італії пройшла маніфестація на честь звільнення країни від нацистської окупації і фашистського режиму. Під час урочистої ходи група людей, яка несла українські прапори, зазнала нападу.

Як повідомляє Gazzetta di Parma, українські прапори несли представники організації "Італійські радикали" на чолі з її лідером Маттео Галліссі.

Що відомо про напад на людей з прапорами України?

У пресслужбі "Італійських радикалів" розповіли деталі сутички. Там наголосили, що на її членів напали "фашисти з червоними прапорами". Учасників ходи побили, їм в обличчя розпилили перцевий газ.

Президенту організації Маттео Галліссі знадобилася медична допомога.

Нас відтіснили від ходи лише тому, що ми мали з собою українські прапори та прапори інших пригноблених народів. Це ганебний вчинок проти тих, хто завжди брав участь в антифашистській боротьбі. Право брати участь у святі Визволення належить усім. Ця ганьба не має прецедентів. Фашизм тут,

– йдеться у заяві "Італійських радикалів".

Довідка: Маттео Галліссі – молодий італійський політик та активіст, один із лідерів ліберального руху в Італії. Станом на 2026 рік він є президентом організації "Італійські радикали" та партії "Європа+". Народився у 2003 році в Болоньї, є одним із наймолодших партійних лідерів в Італії. Відомий, зокрема, завдяки кампаніям на підтримку України.

Як відреагували на подію в Україні та Італії?

Після того, як в інтернеті з'явилося відео з нападом, на інцидент відреагували в посольстві України.

Там зазначили, що випадки агресії та дискримінації проти людей з українськими прапорами під час заходів 25 квітня є "абсолютно неприйнятними".

У диппредставництві нагадали, що український прапор нині є символом боротьби за свободу, незалежність, демократію.

Насильство проти людей, які виступають проти вбивств цивільних, депортації дітей та спроб знищення української державності, викликає обурення і не має повторюватися,

– наголосили у посольстві.

Не залишила без коментарів кричущу подію і прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Мелоні визнала, що під час заходів до 25 квітня, які мали б символізувати свободу й боротьбу проти гноблення, сталися інциденти, які суперечать цим цінностям.

Зокрема, вона згадала про напад на людей з українським прапором, – прапором народу, який бореться проти агресії.

Прем'єрка підсумувала: "Якщо такі дії дозволяють собі люди, які заявляють про захист свободи й демократії, то у нас є проблема".

Український прапор не вперше зневажають за кордоном

У Празі під час акції до Дня Соборності України українське посольство розгорнуло 30-метровий синьо-жовтий прапор на Карловому мосту.

Після цього спікер парламенту Чехії Томіо Окамура різко розкритикував цю акцію, заявивши, що вона, на його думку, не сприяє добрим чесько-українським відносинам і може дратувати частину чеського суспільства.

У польському Перемишлі невідомі вкотре зірвали український прапор з будівлі почесного консульства. Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що інцидент стався на тлі хвилі антиукраїнських настроїв у соцмережах. Він повідомив, що звернувся до поліції та МЗС Польщі з вимогою розслідування.