Європа має час до 2029 року: командувач Бундесверу оцінив, чи нападе Росія раніше

У Німеччині заявили, що мають бути "готовими до бою" до 2029 року. Країни НАТО прагнуть підготуватись до можливої агресії до цього часу, а можливо й раніше.

Про це Politico заявив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг.

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Коли Росія може напасти на НАТО?

Крістіан Фройдінг заявив, що серед союзників існує широкий консенсус: Росія може напасти на територію НАТО до кінця десятиліття.

2029 рік – це не німецькі прогнози. Це розвіддані, узгоджені в рамках НАТО…Усі 32 партнери згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році,

– сказав німецький головнокомандувач.

Водночас Фройдінг попередив, що Росія може атакувати й раніше. І це попри тривалу війну в Україні і заяви Києва про понад 1,3 мільйона втрат особового складу та значної кількості техніки армії Росії.

Видання зазначає, що заява командувача Бундесверу прозвучала на тлі попереджень європейських представників оборони. Вони казали про можливість Росії відновити достатню військову силу у наступні кілька років для прямої загрози території НАТО звичайними способами.

Для тих, хто планує оборону, 2029 рік став орієнтиром для усунення прогалин у боєготовності, виробництві та оборонних спроможностях Європи. Водночас німецький генерал припускає, що Росія може випробувати Альянс, поки Європа переозброюється.

За словами Фройдінга, Берлін "багато зробив" для прискорення оборонних закупівель, а промисловість нарощує виробництво. Однак країна не може покладатися лише на довгострокові програми озброєнь, які потребують років на реалізацію.

Зокрема, деякі системи потребують "проміжних рішень" для закриття прогалин на шляху між тим, що є зараз, і тим, що потрібно для боєготовності.

"Ми, як німецька армія, повинні щодня вдосконалювати наші можливості для "битви сьогодні ввечері", – резюмував Фройдінг, маючи на увазі перехід Бундесверу до сил високої готовності, що стримуватимуть можливу агресію Росії.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевняв, що США підтверджує свою підтримку Альянсу діями, а не лише заявами. Зокрема, у Європі перебуває понад 80 тисяч американських військових. А ядерний захист США – ключова гарантія свободи регіону.

Ба більше, зазначалось, що за останній рік співпраця зі США навіть посилилася.