Справа часу, – генерал розкрив наміри Росії щодо країн Балтії

У НАТО готуються до нападу Росії. Зокрема, на країни Балтії. Європейські країни планують нарощувати свої армії. Наприклад, Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів.

Франція також готується направити свої війська у разі нападу Росії на Альянс. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив 24 Каналу, що зараз європейські країни застосовують нові підходи.

Читайте також ЄС потрібні додаткові країни, – Зеленський назвав, без кого Європа не зрівняється з Росією

"Це справа часу. Не просто старого протоколу – 10 – 40 тисяч. Вже інша модель дій. Вони по-іншому оцінюють загрозу Росії та швидкість застосування своїх сил та засобів", – підкреслив він.

Крім того, старі протоколи не враховують нових членів НАТО. Зокрема, Фінляндію, де потужне військо. Там також готові протистояти росіянам.

Цікаво, що снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець міжнародного легіону Метью Семпсон пояснив, як для Росії завершиться напад на НАТО. На його думку, росіяни не здатні провести велику операцію щодо вторгнення у країни Балтії. Тому що місцеві будуть боротися за свою землю, а США можуть вести бойові дії у всьому світі одночасно.

Як Росія може діяти щодо НАТО?

Микола Маломуж пояснив, що для того, аби перекрити 1 250 кілометрів військами, Росії потрібна мільйонна армія. У країни-агресорки немає таких можливостей. Європа поступово підтягує ресурси, оголошує готовність до мобілізації. Росіяни цього зробити не можуть. Вони здатні лише на якісь провокації тактичних рівнів щодо країн НАТО.

А де вони візьмуть на Європу? Приблизно 5 – 10 тисяч для якихось провокацій, заходів залучать. Щоб розпочати масштабну війну, потрібно мінімум пів мільйона. А й навіть мільйон, якщо говорити про фактори глобального характеру, включаючи нових учасників, Фінляндію. Це дуже складна модель,

– зазначив генерал армії.

Володимир Путін програє. Тому що Україна буде здійснювати не лише оборонну, а стратегічну наступальну операцію по всьому фронту. Європейці будуть вести оборону та уражати ворога з різних сторін.

Чи можливий напад Росії на країни Альянсу?