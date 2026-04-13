Справа часу, – генерал розкрив наміри Росії щодо країн Балтії
- Європейські країни планують нарощувати свої армії у відповідь на загрози з боку Росії, зокрема, Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів.
- Микола Маломуж зазначив, що Росія не має можливості для масштабної війни з НАТО і може здійснювати лише тактичні провокації.
У НАТО готуються до нападу Росії. Зокрема, на країни Балтії. Європейські країни планують нарощувати свої армії. Наприклад, Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів.
Франція також готується направити свої війська у разі нападу Росії на Альянс. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив 24 Каналу, що зараз європейські країни застосовують нові підходи.
"Це справа часу. Не просто старого протоколу – 10 – 40 тисяч. Вже інша модель дій. Вони по-іншому оцінюють загрозу Росії та швидкість застосування своїх сил та засобів", – підкреслив він.
Крім того, старі протоколи не враховують нових членів НАТО. Зокрема, Фінляндію, де потужне військо. Там також готові протистояти росіянам.
Цікаво, що снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець міжнародного легіону Метью Семпсон пояснив, як для Росії завершиться напад на НАТО. На його думку, росіяни не здатні провести велику операцію щодо вторгнення у країни Балтії. Тому що місцеві будуть боротися за свою землю, а США можуть вести бойові дії у всьому світі одночасно.
Як Росія може діяти щодо НАТО?
Микола Маломуж пояснив, що для того, аби перекрити 1 250 кілометрів військами, Росії потрібна мільйонна армія. У країни-агресорки немає таких можливостей. Європа поступово підтягує ресурси, оголошує готовність до мобілізації. Росіяни цього зробити не можуть. Вони здатні лише на якісь провокації тактичних рівнів щодо країн НАТО.
А де вони візьмуть на Європу? Приблизно 5 – 10 тисяч для якихось провокацій, заходів залучать. Щоб розпочати масштабну війну, потрібно мінімум пів мільйона. А й навіть мільйон, якщо говорити про фактори глобального характеру, включаючи нових учасників, Фінляндію. Це дуже складна модель,
– зазначив генерал армії.
Володимир Путін програє. Тому що Україна буде здійснювати не лише оборонну, а стратегічну наступальну операцію по всьому фронту. Європейці будуть вести оборону та уражати ворога з різних сторін.
Чи можливий напад Росії на країни Альянсу?
Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса відповів, чи можливий напад Росії на країни НАТО. Дійсно є розвідувальні дані про можливі плани Кремля щодо конфлікту із Заходом. Зокрема, фіксують розгортання наступального озброєння ближче у Білорусі, де на озброєнні одного з підрозділів перебуває "Орєшник". Є інформація про розгортання спеціальних ретрансляторів, які дозволяють керувати "Шахедами" у режимі реального часу і так далі. У 2025 році проводилися масштабні стратегічні навчання Росії.
Посадовець підкреслив, що на ймовірність такого протистояння впливає велика кількість моментів. Зокрема, наявність ресурсів Росії та перебіг війни проти України. За його словами, у випадку збереження нинішньої ситуації, за умови єдності західних партнерів, їхньої готовності виконувати колективні зобов'язання, ймовірність відкриття нового фронту низька.
В ISW пояснили, що свідчить про підготовку Росії до нападу на країни Балтії. Зокрема, Москва звинувачує Литву, Латвію та Естонію у дозволі українським дронам діяти у своєму повітряному просторі. Речниця МЗС Росії Марія Захарова погрожувала невизначеними "заходами у відповідь". На думку аналітиків, Кремль може використовувати це як підставу для можливих військових дій проти країн Балтії.