Напад смертника у Сомалі: загинуло щонайменше 6 людей, серед них – дитина

У столиці Сомалі Могашідо відбувся напад смертника. За інформацією поліції, загинуло щонайменше 6 людей.

Смертник напав на групу кіосків і чайний магазин. Він обрав ціллю саме ці пункти, адже туди часто заходила молодь.

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Що відомо про напад у Могашідо

Це сталось 3 березня приблизно о 19:00. Відомо, що серед вбитих була дитина

Внаслідок вибуху загинуло 6 людей, 4 з них – молодь, а також дитина і сам смертник. Ще четверо поранені,

– зазначив у заяві речник поліції Садік Дудіше.



Де стався напад / Фото TRTWorld

Напад на бази міста

За кілька годин до цього бойовики угруповання "Аш-Шабааб" напали на 2 армійські бази біля Могашідо. За словами військового командувача Мохамеда Біхі, армійські сили вбили 76 бойовиків і захопили 10 інших.

Організація "Аш-Шабааб" пов'язана з "Аль-Каїдою". Вона роками нападає на цивільних та урядові сили.

Чи пов'язані між собою ці випадки – наразі невідомо. Угрупування коментарів не дає.