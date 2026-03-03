"Для цього немає сил": військовий оглядач з Ізраїлю відповів, що буде далі з Іраном

Відбуваються масовані удари по військових іранських об'єктах, по цілях, які пов'язані з політичним режимом країни. Атаки триватимуть до тієї миті, доки Трамп не вважатиме, що досягнув успіхів, які його задовольнятимуть, або поки Іран не стане зговірливим.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що з політичного погляду Трамп зробив ризикований вибір, бо ця війна в США непопулярна. Йому треба американцям представити її як перемогу, але щодо повалення іранського режиму – тут останнє слово за іранським народом.

Чи буде в Ірані наземна операція?

Одна з цілей війни проти Ірану – створення більш комфортних умов для тих, хто невдоволений політичним режимом в країні для того, аби вони самі щось вдіяли. Більшого для них, як підкреслив військовий оглядач, не можуть зробити ні США, ні Ізраїль. Пішки військове командування цих країн не прийде в Тегеран і не запропонує іранському народу ключик від влади. Її, зі слів Шарпа, треба брати своїми руками.

Наземна військова операція в Ірані навряд чи відбудеться. Для цього немає сил зараз, але це не стоїть на порядку денному. Ударами з повітря фізично не можна змінити режим в країні, але можна створити певні умови (підтримати опозицію, дати їй зброю) для тих людей зсередини, хто захоче повалити політичний режим,

– озвучив Шарп.

Він наголосив, що в Ірані однозначно є щось на кшталт революційної ситуації й навів статистику, що понад 70% населення виступає проти політичного режиму. Однак цей режим має силові структури, які віддані йому ідеологічно та пригодовані фінансово. Це головна перепона. Опозиція, як пояснив військовий оглядач, сьогодні в Ірані не організована і не озброєна, тому не може протистояти сотням тисяч іранських військових.

Зауважте! Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко висловив переконання, що повалити політичний режим в Ірані без організації наземної операції Сполученим Штатам буде вкрай проблематично. Він пояснив, що при владі в Ірані перебувають ісламістські фундаменталісти, для яких обстріли американців – терпима ситуація, вони не змінюватимуть через це режим в країні. Він також впевнений, що США не зможуть довго зберігати інтенсивність ударів по Ірану.

Скільки часу Іран зможе відповідати на атаки?

Країнам, для яких Іран є ворогом, а це зокрема США, Ізраїль, Україна, важливо, аби військовий потенціал цієї держави був значним чином урізаний. Цей процес, згідно з оцінкою військового оглядача, триває успішно. Однак Іран суттєво огризається у відповідь.

Відстрілюватися ракетами й безпілотниками Іран може доволі довго. Дії США та Ізраїлю підривають його потенціал, однак він доклав зусиль, аби мати ракетні спроможності,

– зауважив Шарп.

Згідно з його даними, в цій країні балістичних ракет середньої дальності на початок війни налічувалось не менше 1800, є сотні пускових установок, ще 1000 ракет, які досягають американських баз, арабських країн. Також в Ірані накопичені тисячі дронів. Все було розосереджено і сховано на підземних базах. Військовий оглядач з Ізраїлю підсумував, що здаватися Іран не звик навіть попри потужні удари у свій бік.

Що зараз відбувається довкола Ірану?