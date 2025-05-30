Сирський доручив розслідувати напад на працівників ТЦК у Кам’янці-Подільському

У Кам'янці-Подільському сталася масова сутичка між працівниками ТЦК та громадянами. Головнокомандувач ЗСУ Сирський доручив провести службове розслідування.

У Військовій службі правопорядку у ЗСУ вважають цей інцидент перешкоджанням законної діяльності представників ТЦК та СП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Дивіться також Як дізнатися, чи ТЦК оголосив вас у розшук: всі способи перевірки

У ЗСУ розслідують сутичку у Кам'янці-Подільському

Вчора, 29 травня, у місті Кам’янець-Подільський група людей вступила у сутичку з працівниками ТЦК та СП. Люди заблокували службовий автомобіль ТЦК та порізали йому шини. Місцеві телеграм-канали повідомили, що мешканці бачили, як чоловіка, мовляв, силою посадили в авто, а після цього ще й наїхали на жінку. Кажуть, що це й обурило учасників сутички.

У Військові службі правопорядку заявили, що ці дії можуть кваліфікуватися, як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування. Також сприятимуть правоохоронним органам у проведенні досудового розслідування.

"Збройні Сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців", – додали у відомстві.