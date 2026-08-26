Цивільні також пошкодили службове авто та відібрали особисті речі військового. Про це повідомили поліція Тернопільської області та місцевий ТЦК.

Що відомо про інцидент у Тернополі?

За повідомленнями правоохоронців, інцидент стався близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса під час проведення заходів оповіщення та перевірки військово-облікових документів. Під час розмови військовослужбовців з одним із чоловіків до службового автомобіля Nissan X-Trail почали підходити інші громадяни.



Конфлікт із ТЦК у Тернополі / Фото з телеграм-каналів

Вони почали бити по транспортному засобу та вступили в гостру суперечку з працівниками центру комплектування. Сутичка швидко переросла у фізичне насильство, внаслідок якого співробітники ТЦК отримали травми.

У результаті конфлікту військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК та СП отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у медичному закладі. Невстановлені особи також заволоділи особистими речами військовослужбовця та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail,

– розповіли у ТЦК.

Що кажуть правоохоронці?

Для стабілізації ситуації на місце конфлікту прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди Національної поліції України. Правоохоронцям вдалось припинили конфлікт.

Реакція місцевих жителів на появу поліції: дивіться відео

Співробітники поліції з'ясовують усі обставини події, встановлюють особи фігурантів. Також вони оцінюють завдані збитки та характер отриманих травм.

Правоохоронці додатково перевіряють інформацію щодо можливої наявності у деяких учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

Поліція закликає громадян утримуватися від будь-яких проявів агресії та протиправних дій. Усі конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі,

– наголосили правоохоронці.

У п'ятницю, 21 серпня, у Львові чоловік з ножем під час перевірки документів скоїв збройний напад на військовослужбовця ТЦК. Внаслідок отриманих травм чоловік помер у машині швидкої.