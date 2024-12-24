Ударив ножем по животу та шиї: в Одесі чоловік напав на військового

В Одесі в одному зі скверів Приморського району невідомий напав на військовослужбовця. Чоловік завдав кілька ударів ножем, аби забрати його особисті речі.

Наразі стосовно цього триває слідство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Що відомо про напад на військового

Орієнтовно о 23:00, за даними слідства, зловмисник підбіг до перехожого та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Потерпілий намагався забрати гаджет, але отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли поранений чоловік впав, правопорушник забрав у нього ще й рюкзак з особистими речами та втік.

"Швидку" потерпілому викликали небайдужі громадяни... Про госпіталізацію 36-річного військового з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаною раною шиї та різаною раною руки поліцейським повідомили лікарі,

– ідеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника і вже наступного ранку затримали його на одній з вулиць міста. Під час особистого обшуку слідчі вилучили у зловмисника мобільний телефон потерпілого, а також викрадений рюкзак, які чоловік викинув після скоєння злочину.

За словами поліції, нападник не має постійного місця проживання. Відомо, що 35-річний правопорушник вже має низку судимостей за крадіжки та грабежі, і лише у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі. За скоєне йому знову загрожує чималий строк ув’язнення.

"Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, а також із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану", – повідомили у поліції.

Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.