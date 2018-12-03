Напад на Гриценка: підозрюваних відправили під домашній арешт

3 грудня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід щодо 5 затриманих нападників на лідера партії "Громадська позиція" Анатолія Гриценка. Так, підозрюваних відправили під домашній арешт на 60 діб.

Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба в коментарі "Укрінформу".

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Приморський суд заслухав сторони обвинувачення та захисту і виніс ухвалу – відправити п'ятьох підозрюваних під цілодобовий домашній арешт на термін 60 діб,

– зазначила Верба.

Відомо, що прокурор просив у судді обрати стосовно підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою "через тяжкість злочину і можливий тиск на свідків". Проте суд врахував також думку захисту і не застосував проти підозрюваних винятковий запобіжний захід.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада, в Одесі на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка був здійснений напад. 30 невідомих людей напали на Гриценка та його однопартійців, закидавши їх яйцями та завдавши тілесних ушкоджень. Наразі 5 нападників затримані. Стосовно ще 12 будуть прийняті процесуальні рішення, проте які саме – Аваков не уточнив.



Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також додав, що "замовника шукати не треба, він відомий".