Нападали на банки та інкасаторів: СБУ затримала банду, яка переховувалась 5 років

Служба безпеки України затримала членів злочинного угруповання. Упродовж 5 років вони переховувалися від правоохоронців

Пресслужба СБУ повідомила про затримання 3 людей. У 2016 році вони здійснили у Запоріжжі серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі.

Зауважте Журналісти знайшли співробітника СБУ, який буцімто намагався зірвати показ фільму "Офшор 95"

Упродовж років члени злочинного угруповання переховувалися від слідства. Окрім того, вони здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном.

Наразі Нацполіція розслідує ці злочини.

У СБУ наголосили, що затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Об’єкт має особливу систему захисту. Окрім того, там ведуть цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у СБУ наголосили, що злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, а також – ручні гранати.

СБУ викрила схему на бронетанковому заводі

Пресслужба СБУ повідомила, що контррозвідка викрила корупційну схему на Львівському бронетанковому заводі. Слідство повідомило, що посадовці військового представництва Міноборони "затуляли" на це очі.

Орієнтовна сума розтрати державних грошей – 700 тисяч гривень.

Кримінальне провадження вже відкрили.

У процесі розслідування правоохоронці провели низку обшуків. Окрім того, правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджувала причетність до корупційної схеми.

Допис СБУ:

СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців

Затримано трьох осіб, котрі у 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об'єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.