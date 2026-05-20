Путіна манить Київ: яка ситуація на кордоні Білорусі й що буде, якщо Лукашенко ризикне напасти

Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у пряме протистояння з Україною, і така загроза є цілком реальною, адже Мінськ сприяв агресії Росії у 2022 році. Проте спроба піти прямою війною на Україну може погано закінчитися і для Білорусі загалом, і для самого Олександра Лукашенка.

Україна значно посилила свої можливості щодо ударів по критичній інфраструктурі ворога, а в Білорусі є кілька ключових точок, атаки по яких буквально зупинять її економіку. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили ситуацію на кордоні та розповіли, що чекає на Лукашенка, якщо ризикне напасти.

Не пропустіть "Мирні переговори мертві": Україна готується до тривалої війни з Росією, – NYT

Що відбувається на кордоні з Білоруссю просто зараз?

Загрози з боку Білорусі зберігаються прямо зараз, переконаний військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Москва і Мінськ 18 травня розпочали спільні ядерні навчання, а в Білорусі закрили доступ до 19 лісів, що межують з Україною, Польщею та Литвою. Крім того, зараз зберігається активність в повітрі на території Білорусі.

Росія встановлює антени-ретранслятори на території союзної держави, які використовує для підвищення ефективності повітряних атак. Також довкола кордону з Україною триває розбудова військової інфраструктури та інженерна підготовка.

Україна фіксує дії з боку Білорусі та контролює ситуацію, зокрема, вжила оборонних заходів, аби не дати реалізувати наступ на півночі. Мовиться про інженерні загородження, мінування територій, підрив ключових мостів для переправи та посилене патрулювання.

"Щойно з'явиться інформація, що російський військовий контингент на території Білорусі зростає – прибувають нові підрозділи та озброєння або відбувається додаткове стратегічне розгортання білоруських військ, тоді можна буде говорити, що вже є безпосередня загроза. Станом на зараз цього немає", – пояснив військовослужбовець.

Мусієнко про ситуацію на кордоні з Білоруссю: дивіться відео

Чи реальний напад з Білорусі?

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що не варто нагнітати ситуацію. Потенційна загроза на півночі України не є чимось новим, але зараз Росія не має достатньо сил, щоб результативно діяти навіть на ключових напрямках фронту. Тож відкривати ще один напрямок для неї було б надто складно.

Важливо! Головком Олександр Сирський повідомив, що операції на півночі можливі. Відомо, що російський генштаб активно прораховує і планує операції.

Водночас Росія може вдатися до провокацій, диверсій або обмеженого використання окремих підрозділів.

"Мільйонної армії у них немає. Білоруська армія – 50 тисяч. Вона точно не піде. Спецзагони 8 – 9 тисяч можуть піти. Маємо готуватися до різних сценаріїв, не нагнітаючи обставини", – наголосив Маломуж.

На його думку, білоруський напрямок лишається насамперед інструментом шантажу та можливих локальних провокацій. Але ознак того, що Мінськ готовий кинути свою армію в повномасштабну війну проти України зараз немає. Крім того, для Лукашенка максимально невигідно розпочинати війну, адже, за словами генерала, це може закінчити не лише його політичну каденцію, а й фізичну.

Маломуж оцінив можливість нападу на півночі: дивіться відео

Що чекає на Білорусь, якщо ризикне напасти?

Військовослужбовець Кирило Сазонов наголосив, що білоруська армія не має бойового досвіду, на відміну від української. Тож втрати у них будуть набагато більшими, що створює ризики для режиму Лукашенка.

"У Путіна дуже велика спокуса зайти з Білорусі й піти на Київ, адже загроза столиці дозволяє диктувати будь-які умови на переговорах. Це зрозуміло Путіну, але і нам також, тому в нас є чим зупинити їх на кордоні", – пояснив Сазонов.

Сазонов про загрози для Лукашенка: дивіться відео

Крім того, Україна може завдати удару у відповідь. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що Сили оборони здатні фактично за добу "вимкнути" білоруську економіку. Наприклад, Мозирський НПЗ розташований всього за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Кілька ударів з реактивних систем залпового вогню швидко там все знищать.

А до НПЗ "Нафтан" близько 130 – 140 кілометрів. Туди також спокійно можна долетіти дронами, як і до інших ключових для Білорусі підприємств. І Лукашенко чудово це усвідомлює.

Світан сказав, що чекає Білорусь у відповідь: дивіться відео

Що в Україні та Росії кажуть про можливий наступ з Білорусі?