Не наважилась навіть росія: міжнародник сумнівається в можливості нападу Ірану на Азербайджан

У соцмережах повідомляли, що Іран стягує військову техніку до кордону з Азербайджаном. Деякі фахівці навіть заговорили про участь країни у конфлікті в Нагірному Карабасі.

Однак експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв сумнівається, що вони втрутяться. Про це він сказав 24 каналу.

Увага У Нагірному Карабасі неспокійно: як конфлікт може вплинути на росію

За його словами, на це є одна проста причина.

Навіть росія наразі побоялася "влазити" у нагірно-карабаський конфлікт,

– сказав Краєв.

Він нагадав про те, що сталося за останні місяці у цьому контексті.

"Коли росія зрозуміла, що Україна обороняється набагато жорсткіше, а наші захисники обороняються набагато якісніше, ніж вони очікували, країна-агресорка почала збирати солдатів звідки лише може", – додав експерт.

І наголосив, що так вони вивели в Україну майже 95% миротворчого контингенту, який стояв на так званому умовному кордоні, що утворився у невизнаному Карабасі.

"Як нам відомо, частина цього миротворчого гарнізону вже удобрює український чорнозем десь у східних та південних степах", – сказав Краєв.

Відповідно Азербайджан не міг не скористатися цією ситуацією. Буквально 2 – 3 місяці тому вони пішли у новий неактивний наступ й змогли зайняти значну частину цього регіону. Тож на запити повернути миротворців росія не відповіла.

Олександр Краєв експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Мені здається, що у той момент, коли росія не може вступити у нагірно-карабаський конфлікт, Іран тим паче не буде тією силою, яка насправді зможе розв'язати це питання. Особливо, коли тільки почали налагоджуватися перемовини зі США.

Чи може Іран напасти на Азербайджан: дивіться відео

Що відбувається у Нагірному Карабаху

3 серпня Міноборони Азербайджану оголосило про початок операції "Відплата" у квазіреспубліці Нагірний Карабах. В результаті цієї операції азербайджанська армія взяла під контроль височину Гірхгіз, Сарібаба та низку інших висот.

2 серпня стало відомо про те, що Азербайджан перекидає війська в район Нагірного Карабаху.

З 1 серпня азербайджанці обстрілюють територію регіону, застосовуючи зброю різного калібру, гранатомети та ударні безпілотники.

3 1 липня заявили про обстріл азербайджанських позицій біля села Аміранлар Ходжавендського району з території, де розміщено російські війська.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про невиконання росією обіцянок щодо Нагірного Карабаху. Так, там досі не забезпечили виведення вірменських військ із регіону, а Вірменія також ухиляється від укладених домовленостей щодо виведення своїх військ.