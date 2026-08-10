Польські політики це допустили: хто насправді може розв'язати проблему ксенофобії до українців

Є різні причини, чому в Польщі почастішали напади на українців. Але до цього добряче доклалися деякі польські політики.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, зрозуміло, що не всі поляки ставляться негативно до українців. Зокрема про це й свідчать нещодавні акції в 22 польських містах на захист українців та представників інших нацменшин. А у Варшаві люди вийшли під гаслами "Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює".

Як вирішити проблему з нападами на українців у Польщі?

Як наголосив Фесенко, деякі поляки негативно ставляться до українців з різних причин. Це можуть бути як соціально-побутові проблеми, незгода з історичними та політичними поглядами. Є випадки і ксенофобії. Причини різні, але все ж були стримувальні чинники. Та згодом увімкнулися польські політики.

Фактично деякі польські посадовці включно з президентом Польщі та іншими політиками з більш радикальними поглядами зняли табу. Вони почали відверто критикувати українців та висловлюватися негативно. І зараз важливо було продемонструвати публічно, що в Польщі є люди, які вважають цю ксенофобію проти українців вкрай неприйнятною з точки зору польських інтересів,

– зауважив Фесенко.

Що робити з нападами на українців у Польщі: дивіться відео 24 Каналу

Саме тому акції в польських містах є важливими. Вони зробили цю проблему публічною. Важливо продовжувати цю інформаційну кампанію та формувати вкрай негативне ставлення до таких проявів ксенофобії. Публічність та активність допоможуть з часом побороти цю проблему.

Тут не менш важливою є позиція як польської церкви, так і польських інтелектуалів, діячів культури тощо. Це допоможе зняти напругу, яка виникла упродовж останнього часу, та розвивати дружні стосунки.

Додамо, акції проти насильства, зневаги та дискримінації щодо нацменшин пройшли у 22 містах Польщі. Серед них – Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лодзь тощо.