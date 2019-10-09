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      Напади на Стерненка розслідуватиме СБУ: можлива причетність влади та поліції

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      СБУ розслідуватиме напади на одеського активіста Стерненка
      СБУ розслідуватиме напади на одеського активіста Стерненка / strana.ua

      Генеральна прокуратура України направила справи про напади на одеського активіста Сергія Стерненка до головного слідчого управління СБУ. Це було зроблено для перевірки інформації про можливу причетність до нападів представників місцевої влади та поліції.

      Усі ці випадки мають розслідуватися одним органом слідства, щоб забезпечити неупереджене та швидке розслідування, зазначає Генеральна прокуратура України.

      Цікаво: Справа Стерненка: чому активіста атакує оточення Медведчука

      Загалом ГПУ здійснює кримінальне провадження у трьох фактах нападів на Сергія Стерненка, ще в одному обвинувальний акт проти нападника направлено до суду.

      В одному з проваджень розслідується напад на активіста і побиття його двома особами. В іншому кримінальному провадженні розслідується вбивство одного з нападників і побиття Стерненка.

      У кримінальному провадженні побиття активіста і пошкодження його майна також триває досудове розслідування. Водночас, за фактом нанесення Сергію Стерненку тілесних ушкоджень за допомогою вогнепальної зброї досудове розслідування завершено і обвинувальний акт про замах на умисне вбивство скеровано до одеського суду.

      ГПУ також наголошує, що напади на Сергія Стерненка повинні розглядатись в широкому контексті нападів на інших активістів, здійснених в той же період в Одесі.

      Що відомо про напади на Стерненка?Три напади на Сергія Стерненка були скоєні в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер.

      Сам Стерненко звинувачував в організації нападів одеського мера Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

      напади на одеських активістів
      Напади на одеських активістів / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Сергій Стерненко Новини Одеси Активісти ГПУ СБУ Служба безпеки України
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