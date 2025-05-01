Нападниця на Стерненка винаймала квартиру в ЖК, де мешкає активіст, – ЗМІ

На українського активіста та волонтера Сергія Стерненка вкотре скоїли напад. Правоохоронцям вдалося затримати нападницю.

Згодом вони з'ясували, що жінка винаймала квартиру в житловому комплексі в Києві, де проживає Стерненко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Що відомо про нападницю на Стерненка

За даними видання, перед тим, як напасти, жінка слідкувала за Сергієм Стерненком. Гроші на замах зловмисниця отримала від російських спецслужб на свої банківські рахунки.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах кажуть, що її особу вдалося встановити. Жінка 1979 року народження родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Варто зауважити, що після надходження коштів від спецслужб Росії вона перевела їх у готівку через різні банкомати та банківські каси. А згодом, за вказівками російських агентів, 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі та слідкувала за активістом.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, на волонтера Сергія Стерненка вкотре скоїли напад. Його намагалися вбити з вогнепальної зброї. Однак, наразі життю активіста нічого не загрожує.