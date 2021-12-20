Напав із ножем: на Черкащині чоловік поранив відвідувачів магазину

20 грудня 2021 , 18:14
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Джерело:

фейсбук Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги

Інцидент трапився ввечері 19 грудня в магазині "Вера" у селі Скородистик на Черкащині. Чоловік з ножем напав на відвідувачів й поранив 4 людей.

Приблизно о 22:30 медиків викликала перелякана жінка. На місце події терміново виїхали 3 бригади швидкої допомоги та надали невідкладну допомогу 4 травмованим чоловікам. Після цього їх доправили до лікарні.

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Які травми отримали чоловіки

У 29-річного чоловіка було ножове поранення грудної клітки та різана рана голови. У 38-річного та 30-річного медики виявили різані рани щоки. У ще одного 30-річного чоловіка – різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча.

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Автор: Олена Данилів