У Резерв+ можна отримати направлення на ВЛК: як працює послуга

З початку липня в застосунку Резерв+ можна згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію. У застосунок додали нову функцію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко.

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Отримати направлення на ВЛК тепер просто

Як зазначають у Міністерстві оборони України, завдяки новій функції в Резерв+ направлення на ВЛК можна отримати без підпису ТЦК. Документ формується автоматично за запитом.

Процес замовлення онлайн-документа швидкий, а замовити його можна за допомогою простих вказівок у застосунку.

Для того, щоб замовити направлення на ВЛК потрібно:

натиснути на три крапки на головному екрані;

обрати функцію "Направлення на ВЛК";

у списку потрібно обрати "Для визначення ступеня придатності до військової служби".

Для закінчення процедури варто перевірити дані й натиснути "Відправити". Відповідь на запит надійде протягом доби. Додаток надішле направлення з QR-кодом.

Нагадаємо, із 30 червня для українців доступне бета-тестування функції оплати штрафів у Резерв+. У застосунку можна сплатити штраф зі знижкою, якщо від його виписки минуло небагато часу. Розробники кажуть, що коли функцію введуть у дію, штрафи можна буде сплатити без візиту в ТЦК і черг.