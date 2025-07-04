У Резерв+ можна отримати направлення на ВЛК: як працює послуга
- У застосунку Резерв+ з липня можна генерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію без підпису ТЦК.
- Відповідь на запит надійде протягом доби.
З початку липня в застосунку Резерв+ можна згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію. У застосунок додали нову функцію.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко.
Дивіться також Що таке військовий резерв України, які є черги мобілізації та як працює бронювання
Отримати направлення на ВЛК тепер просто
Як зазначають у Міністерстві оборони України, завдяки новій функції в Резерв+ направлення на ВЛК можна отримати без підпису ТЦК. Документ формується автоматично за запитом.
Процес замовлення онлайн-документа швидкий, а замовити його можна за допомогою простих вказівок у застосунку.
Для того, щоб замовити направлення на ВЛК потрібно:
- натиснути на три крапки на головному екрані;
- обрати функцію "Направлення на ВЛК";
- у списку потрібно обрати "Для визначення ступеня придатності до військової служби".
Для закінчення процедури варто перевірити дані й натиснути "Відправити". Відповідь на запит надійде протягом доби. Додаток надішле направлення з QR-кодом.
Нагадаємо, із 30 червня для українців доступне бета-тестування функції оплати штрафів у Резерв+. У застосунку можна сплатити штраф зі знижкою, якщо від його виписки минуло небагато часу. Розробники кажуть, що коли функцію введуть у дію, штрафи можна буде сплатити без візиту в ТЦК і черг.