Росіяни намагалися атакувати Київ, на підступах до столиці по ворожому дрону працювала ППО

Росія у ніч з 29 на 30 листопада запустила дрони-камікадзе. Окупанти вкотре намагалися атакували Київ.

Близько 03:40 у Києві оголосили повітряну тривогу, пише 24 Канал. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку столиці рухається ударний дрон.

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Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин

У КМВА інформували, що на підступах до Києва працює ППО. Також у Київській ОВА інформували про ворожий дрон у регіоні.

Зауважимо, що повітряна тривога у Київській області пролунала після 2 ночі.

Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин. Вже о 03:52 у столиці оголосили відбій.

Минулої ночі Росія також атакувала Україну за допомогою дронів-камікадзе. Військові російської армії спрямували по Україні 132 дрони.

У Повітряних Силах повідомили, що оборонці неба збили 88 безпілотники, а ще 41 – було локаційно втрачено. Крім того, один дрон повернувся у Росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України було зафіксовано пошкодження.