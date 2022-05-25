На нараді з Договору про Антарктику делегати 25 країн показово вийшли під час виступу Росії

Під час 44-ї Консультаційної наради Договору про Антарктику в Німеччині, 25 країн висловили рішучу підтримку Україні. Під час виступу російського представника, українські делегати разом з представниками 25 держав показово вийшли із зали.

Українську делегацію в Берліні очолює заступник міністра освіти й науки України Олексій Шкуратов. Він наголосив, що саміт в Німеччині є найголовнішою подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН.

Цікаво Частина делегацій вийшла з зали під час російського виступу у межах зустрічі АТЕС, – ЗМІ

Хто підтримав Україну

Під час Консультаційної наради Договору про Антарктику в Берліні були присутні делегати з 54 країн світу, які є учасниками цієї угоди. З них 29 – консультативні сторони, тобто країни, які мають право голосу щодо тих чи інших питань. Серед таких держав є й Україна.

24 травня відбулося урочисте засідання з нагоди відкриття Консультаційної наради. На ній виступив представник України, радник-посланник Посольства України в Німеччині Максим Ємельянов, який розповів про наслідки російського вторгнення і його вплив на українську антарктичну програму.

Після цього представник Франції озвучив спільну заяву від 11 країн членів ЄС на підтримку України та засудження російської агресії. До цієї заяви доєдналися й інші члени Договору про Антарктику. Загалом Україну підтримали 25 країн, зокрема:

Франція;

Бельгія;

Нідерланди;

Німеччина;

Італія;

Польща;

Болгарія;

Чехія;

Іспанія;

Швеція;

Фінляндія;

Норвегія;

Румунія;

Японія;

Індія;

Австралія;

Велика Британія;

США;

Бразилія;

Аргентина;

Чилі;

Еквадор;

Колумбія;

Уругвай.

Цікаво, що 23 з 25 краї, які підтримали нашу державу, є членами консультативної сторони.

Крім того, представник США під час виступу анонсував припинення дії договору між американським та російським урядами про співробітництво в Антарктиді та блокування головування Росії у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.

Цікаво – російській окупант скаржиться дружині на обман з боку командування: дивіться відео

Україна є членом Договору про Антарктику з 1992 року, що дало можливість нашій країні проводити діяльність в Антарктиді. У 2004 році наша країна отримала статус консультаційної сторони, що дало нам право голосу щодо питань, які стосуються діяльності на материку.