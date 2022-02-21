Нараду радбезу в Путіна, ймовірно, транслюють у записі з 5-годинним запізненням

У Росії 21 лютого проводять засідання ради безпеки, на якому обговорюють питання Донбасу. Однак є ймовірність, що зібрання транслюють у записі зі запізненням на 5 годин.

Деталі, які свідчать про те, що трансляцію засідання російського радбезу, демонструють вже у записі, помітили у мережі.

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Нараду радбезу в Путіна, ймовірно, транслюють у записі

Зокрема, журналісти зафіксували, що на годиннику глави міноборони Росії Сергія Шойгу, який також присутній на засіданні, показує 12:47. Однак радбез почав своє зібрання лише о 17:00 за Москвою. Тобто це дозволяє припустити, що трансляцію запустили у записі – зі запізненням у 5 годин.



На годиннику у Шойгу 12:45 / Фото з телеграму "Дождь"

Водночас сам очільник Кремля Володимир Путін, аби не виникло жодних запитань, взагалі вирішив зняти свій годинник. Президент держави-агресорки поклав його на столі, за яким сидить.



Путін взагалі зняв годинник / Скриншот DeepState

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