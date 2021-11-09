Наражають на небезпеку: понад 400 поліцейських не працюватимуть через відсутність вакцинації

Від роботи у Національній поліції відсторонили 405 правоохоронців, які не вакцинувалися. Проте загалом у правоохоронних органах позитивна статистика з імунізацією.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, мовиться про кількість відсторонених працівників у всій країні.

До теми У Львівському медуніверситеті відсторонили від роботи 12 невакцинованих працівників

"Вони невакциновані й вони наражають на небезпеку інших працівників", – сказав Клименко.

Яка ситуація з вакцинацією поліції

Голова Нацполіції розповів, що на коронавірус наразі хворіють 2 500 правоохоронців. Щеплення отримали 95% працівників.

Вакцинація в Україні: останні новини

На Черкащині з 12 листопада громадським транспортом зможуть користуватися лише вакциновані або ті, хто має ПЛР-тест.

У Львові вакцинують дітей віком з 12 до 17 років. Щеплення отримали 367 дітей.

В Україні вакцинувались лише 18% дорослого населення. Частина людей продовжує підробляти сертифікати про вакцинацію.

Відстороняти від роботи невакцинованих освітян почали з 8 листопада.

Трьох працівників з Київської міської ради та чотирьох з департаментів не допускатимуть до роботи через відсутність вакцинації проти коронавірусу.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу