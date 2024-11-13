Скандал із закупівлями для ЗСУ: родина нардепа Касая інвестує в елітну нерухомість у Дубаї

Журналісти виявили, що родичі народного депутата Геннадія Касая придбали апартаменти у Дубаї під час повномасштабної війни. Мова йде про купівлю елітної нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах донькою та племінником нардепа від фракції "Слуга народу".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на програму "Схеми". Сумарна вартість житла, придбаного в 2022–2023 роках, становить понад один мільйон доларів, або ж приблизно 37 мільйонів гривень за тодішнім курсом.

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За лаштунками закупівель для ЗСУ

Це відбулося на тлі скандалу з поставками для ЗСУ, коли компанії, пов’язані з родиною депутата, постачали армії куртки за завищеними цінами.

Засідання тимчасового слідчого комітету з економічної безпеки Верховної Ради, де досліджували закупівлі Міноборони турецького одягу для військових / Фото "Радіо Свобода"

Інформацію про квартири членів родини депутата в преміум-класних житлових комплексах журналісти знайшли у витоку з державних реєстрів ОАЕ, який отримав і верифікував OCCRP – проєкт із висвітлення корупції та організованої злочинності.

За даними розслідування, чотири апартаменти у розкішних житлових комплексах належать Поліні Касай – доньці нардепа, і Олександру Касаю – його племіннику.

Поліна Касай, на момент купівлі 22-річна донька нардепа, у квітні 2022 року придбала двокімнатну квартиру в комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів.

З 2022 року Поліна вказує на своїй сторінці у соціальних мережаї, що працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.

Згідно з інформацією з державних реєстрів, у неї немає власної нерухомості в Україні. А прописана вона у будинку батьків у Запоріжжі. До того ж зареєстрована, як ФОП, з основною діяльністю – "оброблення даних".

У 2019 році Поліна Касай заробляла як контент-менеджерка від 150 до 950 гривень за проєкт / Фото "Радіо Свобода"

Водночас її 25-річний кузен Олександр купив квартиру в хмарочосі Studio One в районі Dubai Marina за 202,5 тисячі доларів. Згодом він інвестував ще 770 тисяч доларів у дві інші квартири у Дубаї, зокрема в комплексі Palm Views West на острові Palm Jumeirah. Окрім того, він має у власності кілька об’єктів нерухомості, які були придбані під час війни.

Походження коштів: жодних пояснень

Журналісти звернулися до Геннадія Касая з питанням про джерело коштів на придбання нерухомості його родичами. Депутат відповів, що його донька та племінник є "самостійними людьми" і ухвалюють фінансові рішення без консультацій з ним.

Водночас він не надав жодних коментарів про можливе походження грошей, хоча зазначив, що нібито не мав стосунку до закупівель для Міноборони.

Однак журналісти підняли дані, згідно з якими офіційні доходи Поліни Касай не співмірні з вартістю придбаного нею житла в Дубаї. Її прибуток за останні три роки склав лише 3 мільйони гривень, що в 3,5 рази менше за вартість першої квартири.

Крім того, Олександр Касай, за інформацією з його профілю, заробляв спортом і частково бізнесом у галузі авіації, однак доходи, як показало розслідування, також не покривали суму, витрачену на нерухомість.

Куртки за завищеними цінами: деталі скандалу

Ім'я Олександра Касая фігурувало в іншому розслідуванні. Його компанія Vector Avia стала постачальником курток для Міноборони, однак ЗМІ з’ясували, що ціни на цей одяг були втричі вищими за зазначені в турецьких митних документах, а якість курток була невідповідною.

Це стало предметом розслідування НАБУ, оскільки відомство перевіряло версію, що чиновники МО України могли вступити у змову з компанією Vector Avia.

На сьогоднішній день справу щодо закупівель курток зупинено, але не закрито. Комітет нацбезпеки, членом якого є Геннадій Касай, не коментує свою роль у розгляді закупівель. Служба безпеки України заявила, що чекає на повернення фігурантів для завершення досудового розслідування.

Доходи від оренди в Дубаї

За даними витоку з реєстрів ОАЕ, родина Касаїв здає свою нерухомість в оренду: донька депутата отримує за своє житло понад 23 тисячі доларів щороку, а Олександр – понад 65 тисяч доларів. Однак жодних податкових платежів з цих доходів в Україні не зафіксовано.

Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією, мають значні доходи від підприємницької діяльності. Це дозволяє сім’ї робити мільйонні інвестиції навіть у воєнний час.

Також родина встигла придбати апартаменти в Дубаї в елітному комплексі, де ціна однієї квартири сягає кількох мільйонів гривень. Подібні апартаменти зазвичай мають панорамні вікна з видом на море або місто, розкішні спальні, дизайнерські кухні з усіма сучасними зручностями, а також доступ до басейнів, фітнес-центрів, спа та закритих пляжів. Це все забезпечує високий рівень комфорту, який приваблює елітних покупців зі всього світу.

Комплекс Palm Views West / Фото "Радіо Свобода"

Крім інвестицій у квартири в ОАЕ, за рік війни сімейство Касаїв значно розширило свій автопарк. Родина придбала новий автомобіль BMW M760LI за 3,5 мільйона гривень, мікроавтобус Volkswagen Multivan за 1,3 мільйона гривень, а також дві автівки Fiat Nuovo Doblo 2016 року, кожна вартістю 25,6 тисячі гривень.

До тогож ж до автопарку додались вантажівка Renault Magnum 440 2006 року за 19,2 тисячі гривень, екскаватор-навантажувач JCB 3CX 2017 року вартістю 162 тисячі гривень і три причепи загальною вартістю 45 тисяч гривень.