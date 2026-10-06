"Їм буде соромно": Огризко відверто відреагував на капітулянтські заяви українських політиків

В українському політикумі активізувалися дискусії щодо можливості поступок та переговорів із Росією. Подібні ініціативи викликали обурення в суспільстві, адже вони фактично повторюють ключові тези кремлівської пропаганди.

Про це 24 Каналу розповів український дипломат та міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що подібна риторика є неприпустимою в умовах повномасштабної війни. На його думку, деякі діячі фактично списали свої тези з виступів кремлівського диктатора.

Огризко відверто про капітулянтські заяви українських політиків

За словами дипломата, в українському публічному просторі з'явилися політичні діячі, які просувають тези про відмову від захисту української мови, Донбасу та церкви. Вони пропонують іти на поступки агресору під приводом прагнення миру.

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Він зауважив, що такі заяви лунають не лише від окремих нардепів, а й від деяких представників урядової коаліції та мерів міст. Усі вони фактично демонструють ренесанс проросійської партії, яка раніше лише притихла.

Дипломат підкреслив, що Збройні сили України гідно тримають удар і на окремих ділянках навіть посувають ворога. За таких умов заклики до капітуляції є абсолютно неприпустимими та не знайдуть масової підтримки серед населення.

"Я спілкуюся з військовими, та жодним чином ніхто навіть і не ставить під сумнів те, що українська армія триматиме фронт. А як ми бачимо зараз, деякі наші героїчні підрозділи посувають ворога і при тому посувають його доволі серйозно. І за цих обставин кричати давайте капітулювати і здаватися, ну я не знаю, про що тоді можна говорити", – зазначив ексміністр.

Володимир Огризко висловив переконання, що автори подібних ініціатив швидко перетворяться на маргіналів.

Я думаю, що багатьом з тих, хто зараз займається такою риторикою, буде соромно, тому що наші герої розкажуть їм про те, що треба робити і чого не треба робити. Але треба нашим владним структурам давати і політичну, але інколи і правову оцінку таким заявам,

– підсумував спікер.

Реакція Огризка: дивіться відео

Зауважмо, що на заяви, зокрема депутата Гончаренко, відреагував і Володимир Зеленський. Він зазначив, що заклики окремих народних депутатів до переговорів із Росією не впливають на переговорний процес. Однак підкреслив, що поняття єдності передбачає відповідальність, зокрема для народних депутатів.