Нардеп може стати суддею КСУ без складання мандату, – Устінова обурена нормою законопроєкту

Верховній Раді 10 вересня не вистачило голосів для законопроєкту щодо обрання суддів Конституційного Суду. Одна з норм, зазначених у документі, – це можливість для народного депутата стати суддею без попереднього складання мандату.

Про це нардепка об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова розповіла в ефірі авторської програми Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. Вона зауважила, що цей законопроєкт дасть можливість призначити будь-якого суддю без конкурсу.

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"Ба більше, там прописали норму, що нардеп може бути призначений суддею КСУ без попереднього складання мандату", – зазначила вона.

Тобто нардепи настільки своїм не довіряють, що не готові скласти мандат з обіцянкою стати суддею, що перестраховуються – вносять в закон, що спочатку має бути призначення,

– наголосила Устінова.

Вона також зауважила, що ніде у цивілізованому світі немає такої практики.

"Це буде абсолютно політичне рішення. Це дико для будь-якого цивілізованого суду, коли депутат стає суддею. Однак в Україні дуже сильно працює соціальний, політичний ліфт. В нас можна будь-ким стати за 1 – 2 роки в цій країні", – підсумувала Устінова.

У ЗМІ поширюють інформацію про те, що начебто документ з цією нормою хочуть ухвалити для призначення Ольги Совгирі зі "Слуги народу" суддею. Вона заявляла, що не відмовиться.

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Що передбачає законопроєкт №4533