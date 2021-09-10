Нардеп може стати суддею КСУ без складання мандату, – Устінова обурена нормою законопроєкту
Джерело:24 канал
Верховній Раді 10 вересня не вистачило голосів для законопроєкту щодо обрання суддів Конституційного Суду. Одна з норм, зазначених у документі, – це можливість для народного депутата стати суддею без попереднього складання мандату.
Про це нардепка об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова розповіла в ефірі авторської програми Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. Вона зауважила, що цей законопроєкт дасть можливість призначити будь-якого суддю без конкурсу.
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"Ба більше, там прописали норму, що нардеп може бути призначений суддею КСУ без попереднього складання мандату", – зазначила вона.
Тобто нардепи настільки своїм не довіряють, що не готові скласти мандат з обіцянкою стати суддею, що перестраховуються – вносять в закон, що спочатку має бути призначення,
– наголосила Устінова.
Вона також зауважила, що ніде у цивілізованому світі немає такої практики.
"Це буде абсолютно політичне рішення. Це дико для будь-якого цивілізованого суду, коли депутат стає суддею. Однак в Україні дуже сильно працює соціальний, політичний ліфт. В нас можна будь-ким стати за 1 – 2 роки в цій країні", – підсумувала Устінова.Довідка. У ЗМІ поширюють інформацію про те, що начебто документ з цією нормою хочуть ухвалити для призначення Ольги Совгирі зі "Слуги народу" суддею. Вона заявляла, що не відмовиться.
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Що передбачає законопроєкт №4533
- Переважно КСУ розглядатиме справи у формі усного провадження для забезпечення прозорості.
- На формування порядку денного суду впливатиме не лише голова. Самі судді зможуть теж вносити зміни.
- Справи між суддями розподілятимуть автоматизовано.
- Громадські організації закликали не підтримувати законопроєкт. Вони проти, адже у документі не передбачена конкурсна процедура відбору суддів.