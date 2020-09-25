Народний депутат Муса Магомедов захворів на COVID-19. Наявність коронавірусної інфекції у нардепа 25 вересня підтвердив ПЛР-тест.

Який стан нардепа

Напередодні депутат відчув, що має підвищену температуру. Крім цього, у нього було легке запаморочення. Про це Магомедов розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю,

– зазначив Магомедов.

Також нардеп додав, що наразі обдзвонює всіх, з ким нещодавно контактував та радить їм здати тест на COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом у Раді

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про нові випадки коронавірусної інфекції серед депутатів. Глава парламенту закликав нардепів більш виважено ставитися до карантину.

Хто з депутатів перехворів на коронавірус: