Ще один нардеп захворів на коронавірус
Народний депутат Муса Магомедов захворів на COVID-19. Наявність коронавірусної інфекції у нардепа 25 вересня підтвердив ПЛР-тест.
Який стан нардепа
Напередодні депутат відчув, що має підвищену температуру. Крім цього, у нього було легке запаморочення. Про це Магомедов розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
До речі Ще один депутат від "Слуги народу" заразився коронавірусом
В цілому самопочуття нічого, невелика температура. Запах кави відчуваю,
– зазначив Магомедов.
Також нардеп додав, що наразі обдзвонює всіх, з ким нещодавно контактував та радить їм здати тест на COVID-19.
Яка ситуація з коронавірусом у Раді
Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про нові випадки коронавірусної інфекції серед депутатів. Глава парламенту закликав нардепів більш виважено ставитися до карантину.
Хто з депутатів перехворів на коронавірус:
- Сергій Шахов ("Довіра"),
- Віталій Борт (ОПЗЖ),
- Володимир Ватрас ("Слуга народу"),
- Руслан Горбенко ("Слуга народу"),
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ),
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ),
- Сергій Рудик (позафракційний),
- Ганна Скороход (позафракційна),
- Олег Мейдич ("Батьківщина"),
- Валерій Божик ("Слуга народу"),
- Юрій Арістов ("Слуга народу"),
- Максим Перебийніс ("Слуга народу"),
- Данило Гетманцев ("Слуга народу"),
- Роман Грищук ("Слуга народу"),
- Степан Чернявський ("Слуга народу"),
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина").