У Раді відповіли на заклик Садового виплатити комунальникам зарплати

Львівські комунальники вже цього тижня можуть не отримати свою зарплату. Аналогічна проблема виникла в інших українських містах. Держава недоотримала 29,5 мільярда доларів від партнерів, бо Верховна Рада та Кабмін не ухвалили відповідні законопроєкти. Це потрібно оперативно вирішувати.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексієм Кучеренком. Раніше міський голова Львова Андрій Садовий відмовився від своєї зарплати, доки працівники комунальних підприємств не отримають свої кошти. Він також закликав владу змінити черговість виплат на рівні закону: зарплати урядовців, мерів, депутатів мають перестати бути першочерговими та "захищеними". Зарплати комунальників опинилися в другій черзі. А мають бути в першій.

Хто винен в тому, що державі не вистачило грошей?

За словами Кучеренка, проблеми з платежами фактично виникли в усіх громадах. До прикладу, в Києві фактично зупинилося будівництво об'єктів, які входили у так звані "плани стійкості". І цю проблему потрібно виправляти.

На його думку, є надзвичайно багато питань до уряду. Фактично уряд своїм рішенням не дає Держказначейству проводити платежі. І це заблокувало життя громад по всій країні.

Зверніть увагу! У вересні Кабмін перейшов в режим максимальної економії через нестачу грошей в бюджеті. Там відклали усі непершочергові видатки. Зараз гроші йдуть на оборонні потреби, виплати пенсій та зарплат. Аби Україна отримала 29,5 мільярда доларів, Кабмін ухвалить усі необхідні рішення до 15 жовтня. Також там закликали Верховну Раду проголосувати за законопроєкти, які відкриють фінансування.

Кучеренко додав, що усі рішення щодо бюджету ухвалює саме Кабмін. І надзвичайно дивно, що при ухваленому бюджеті в 4 кварталі 2026 року виникає бюджетна діра, яку нема чим профінансувати.

Садовий закликає виплатити комунальникам зарплату: дивіться відео 24 Каналу

Чи є провина в нестачі коштів на депутатах?

В коментарі Мінфіну для 24 Каналу повідомили, що причина затримки платежів від Держказначейства полягає саме в тому, що не надійшло достатньо міжнародного фінансування. У багатьох людей є питання до депутатів, чому вони вчасно не ухвалили необхідні законопроєкти.

При цьому нардеп Кучеренко вважає досить "примітивною" версію, що зовнішнє фінансування не прийшло через Верховну Раду. Так буцімто шукають крайніх. Водночас він все-таки визнає, що законопроєкти потрібно ухвалювати. Але тут вже у нього питання до монобільшості.

Я ставлю собі запитання, чому монобільшість, яка має підтримувати свій уряд, не забезпечила прийняття та обговорення цих законів. Там половина з них ще комітети не проходили. В нас в комітеті 20 із 24 осіб – більшість, яку контролює пан Герус зі "Слуги народу". Що їм заважає розглянути ці закони та внести їх в зал?

– сказав Кучеренко.

На пропозицію Андрія Садового змінити черговість виплат нардеп Кучеренко вважає, що навряд чи зміна першочерговості виплат вирішить цю велику проблему. А сам він перераховує дохід на потреби Сил оборони України.