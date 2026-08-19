Нардеп Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тривають у нього вдома

НАБУ проводить слідчі дії у помешканні народного депутата Вадима Столара. Сам парламентар заявив, що не перешкоджає роботі правоохоронців та відкрито співпрацює з Бюро.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що депутат написав про обшуки НАБУ?

За словами Столара, обшуки проводять співробітники НАБУ у нього вдома. Нардеп наголосив, що не створює жодних перешкод для роботи слідчих.

Слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю,

– заявив Столар.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої заявили про викриття злочинної організації, до якої могли входити чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та інші особи.

Під час обшуків правоохоронці знайшли, зокрема, документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Джерела ЗМІ пов’язують слідчі дії із заступницею голови ОП Іриною Мудрою, нардепом Вадимом Столаром та екснардепом Максимом Микитасем.

Зазначимо, до сьогоднішніх обшуків Вадим Столар уже неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях. Зокрема, Bihus.Info звертали увагу на його закордонні активи, нерухомість у Монако та ОАЕ, а також бізнесові зв’язки в Дубаї. Окремо журналісти досліджували зміни його статків під час повномасштабної війни. Крім того, Столара багато років пов'язували з київським будівельним і девелоперським бізнесом.

Раніше правоохоронці вже проводили обшуки у пов'язаних із ним структурах у межах різних кримінальних проваджень.