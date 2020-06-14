Народний депутат з фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман ще у 2019 році отримав стипендію "почесного громадянина Харкова". Нагорода склала 250 тисяч гривень, яку Фельдману виплатила Харківська міськрада.

Загалом протягом 2015 – 2019 років Фельдман, як свідчать його декларації на сайті НАЗК, отримав понад 828 тисяч гривень стипендії. Про це повідомляє рух "Чесно".

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Варто зазначити, що нардеп міг відмовитися від цих коштів, залишивши їх у бюджеті Харкова. Однак Фельдман вирішив залишити гроші собі.

Разом з Фельдманом нагороду "почесного громадянина Харкова" отримали Михайло Добкін, Віктор Остапчук та Володимир Мисик. Відповідну інформацію вони оприлюднили у своїх електронних деклараціях.

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Що відомо про Олександра Фельдмана