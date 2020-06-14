Нардеп від ОПЗЖ Фельдман отримав 250 тисяч гривень як "почесний громадянин"
Народний депутат з фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман ще у 2019 році отримав стипендію "почесного громадянина Харкова". Нагорода склала 250 тисяч гривень, яку Фельдману виплатила Харківська міськрада.
Загалом протягом 2015 – 2019 років Фельдман, як свідчать його декларації на сайті НАЗК, отримав понад 828 тисяч гривень стипендії. Про це повідомляє рух "Чесно".
Цікаво ОПЗЖ від імені українців привітала окупантів з днем Росії
Варто зазначити, що нардеп міг відмовитися від цих коштів, залишивши їх у бюджеті Харкова. Однак Фельдман вирішив залишити гроші собі.
Разом з Фельдманом нагороду "почесного громадянина Харкова" отримали Михайло Добкін, Віктор Остапчук та Володимир Мисик. Відповідну інформацію вони оприлюднили у своїх електронних деклараціях.
Важливо У Харкові голову ОПЗЖ облили зеленкою під час протесту медиків: фото, відео
Що відомо про Олександра Фельдмана
- Політичну кар'єру Фельдман розпочав у 2002 році. Його обрали народним депутатом України IV скликання по одному з округів Харківської області. Згодом він ставав депутатом Верховної Ради V, VI, VII, VIII та IX скликань. Був нардепом "Партії регіонів", якою головував президент-втікач.
- 16 січня 2014 року Фельдман голосував за "диктаторські закони" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.
- У листопаді 2019 року 78 народним депутатам не виплатили майже 3 мільйони гривень через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. Одним з них був Фельдман.
- Нагороджений орденом "За заслуги" все трьох ступенів.
- За повідомленням видання "Вісті news", з 2018 року Фельдман почав надавати грошову стипендію випускникам шкіл Харківщини, котрі склали ЗНО на максимальний бал. Кошти на цю стипендію були використані саме зі стипендії "почесного громадянина Харкова"