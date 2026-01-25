Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха помер після важкої ДТП
- Нардеп Орест Саламаха загинув у Львові після ДТП.
- Його квадроцикл зіткнувся з маршруткою.
25 січня біля Львова нардеп Орест Саламаха потрапив в дорожню аварію. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.
Джерела 24 Каналу підтвердили загибель Ореста Саламахи після ДТП.
Що відомо про смертельну ДТП з Орестом Саламахою?
Смерть Саламахи після важкої аварії підтвердив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна пам'ять. Співчуття близьким", – йдеться у дописі Гетманцева.
За попередньою інформацією, ДТП сталася в Сокільниках. Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу, та врізався в маршрутку.
Після аварії нардепа намагалися реанімувати. Його доправили до медзакладу. Втім, врятувати таки не вдалося. Орест Саламаха помер у лікарні о 20:00.
Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що лікарі до останнього боролися за життя Ореста. У нардепа залишилося троє дітей.
Ким був Орест Саламаха?
- Як пише рух "Чесно", Орест Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові. У 2013 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент – логістика, а в 2018 році – Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".
- До 2019 року працював менеджером з продажу, займався гуртовою та роздрібною торгівлею. Потім приєднався до компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора компанії.
- У 2019 році Саламаха був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу". Він став членом комітету з питань бюджету.
- Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.
- У 2020 році виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО, всупереч позиції фракції "Слуга народу". У тому ж році він увійшов до ради Львівської обласної партії "Слуга народу".
- Також у 2020 році Дрогобицька міська рада зверталася до Верховної Ради з вимогою відкликати Саламаху через його бездіяльність на окрузі. Депутати пояснили, що нардеп ігнорував офіційне запрошення прийти на сесію міськради, де розглядалися нагальні для регіону проблеми.
- Відомий також випадком, коли заснув у залі Верховної Ради під час пленарного засідання.
- Наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (№5655), яка, на думку критиків, проводилася в інтересах забудовників і зменшувала вплив громадян на відбудову України.