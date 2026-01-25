Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха помер після важкої ДТП

25 січня біля Львова нардеп Орест Саламаха потрапив в дорожню аварію. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Джерела 24 Каналу підтвердили загибель Ореста Саламахи після ДТП.

Що відомо про смертельну ДТП з Орестом Саламахою?

Смерть Саламахи після важкої аварії підтвердив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна пам'ять. Співчуття близьким", – йдеться у дописі Гетманцева.

За попередньою інформацією, ДТП сталася в Сокільниках. Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу, та врізався в маршрутку.

Після аварії нардепа намагалися реанімувати. Його доправили до медзакладу. Втім, врятувати таки не вдалося. Орест Саламаха помер у лікарні о 20:00.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що лікарі до останнього боролися за життя Ореста. У нардепа залишилося троє дітей.

Ким був Орест Саламаха?