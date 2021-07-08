Нардеп від "Слуги народу" звинуватив "Нафтогаз" у відмові від прозорих закупівель
Джерело:фейсбук Отто Ватерландера
Відмова НАК "Нафтогаз України" від закупівель через систему Prozorro ставить під сумнів необхідність компанії нинішнього складу наглядової ради.
Про це написав депутат фракції "Слуга Народу" Олексій Мовчан, коментуючи пост в Facebook директора з трансформаційних процесів групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера з повідомленням про зміни в закупівельній політиці НАК.
Україна робила реформу державних закупівель відповідно до рекомендацій OECD. Система Prozorro визнана однією з кращих систем у світі для проведення закупівель. А ще Україна робила реформу корпоративного управління згідно з принципами того ж OECD. Якщо "Нафтогаз" не хоче використовувати Prozorro для закупівель, то може йому і Наглядова рада такий дорогий не потрібен? Якщо ви декларуєте прозорість і використання кращих практик управління, то шлях в обхід системи Prozorro – хибний шлях,
– заявив Олексій Мовчан.
Раніше ЗМІ писали про те, що директор з трансформаційних процесів групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера ініціював відмову НАК "Нафтогаз України" від закупівель через систему Prozorro.
Також раніше стало відомо, що попри збитки в розмірі майже 700 млн доларів у 2020 році, топ-менеджмент "Нафтогазу" отримав 30 млн доларів бонусів за свою роботу торік.