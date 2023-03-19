Нардеп зі "Слуги народу" Гевко потрапив у ДТП, загинула людина

Український депутат став учасником аварії, через яку загинула людина. Йдеться про Володимира Гевка. Він заявив, що від перших хвилин після ДТП співпрацює зі слідством.

У неділю ввечері, 19 березня, народний обранець від "Слуги народу" Володимир Гевко констатував, що став учасником жахливої дорожньо-транспортної пригоди. З його слів зрозуміло, що слідство в цій справі вже розпочалось.

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Депутат пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями

Гевко заакцентував, що був одним з учасників цього жахливого інциденту та вижив. Однак іншого – лікарі, на жаль, врятувати не змогли.

З перших хвилин цієї трагедії я співпрацюю зі слідством і співпрацюватиму надалі. Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи й надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, обранець зазначив, що досі не може прийти до тями. За його словами, на жаль, "трагедії на дорозі – не рідкість, однак нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами".

Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого,

– написав він.

Гевко приніс щирі співчуття і вибачення близьким загиблого, хоча й підкреслив, що немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Також він пообіцяв зі свого боку зробити все, аби його родина отримала усю підтримку й допомогу.



Пост Володимира Гевка про ДТП за його участі / Скриншот з фейсбуку нардепа

Смертельна ДТП на Прикарпатті

Згадаємо до цієї теми, що не так давно смертельна дорожньо-транспортна природа з автобусами трапилась на Прикарпатті. Власне, у селі Товмачик Коломийського району на Івано-Франківщині зіткнулися "Фольксваген" та "Еталон". Через це загинула одна людина. Ще 18 осіб постраждали.