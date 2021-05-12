Нардепа Олексія Гончаренка обікрали в потязі

Депутата Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка днями пограбували у поїзді. Крадії витягли у нього 20 тисяч гривень готівки і банківські картки.

Як розповів Олексій Гончаренко, сталося це у понеділок 10 травня. Нардеп їхав на Рівненщину у потязі "Одеса – Ковель".

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У Гончаренка вкрали готівку і картки

Нардеп розповідає: обікрали його вночі. Невідомі поцупили його сумку, у якій були 20 тисяч гривень готівкою і банківські картки. Вранці він помітив, що хтось знімав гроші. Як виявилося, крадії почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці. Так і вдалося вийти на слід крадіїв.

Це не перша подібна ситуація, коли Гончаренка обікрали. Так, у 2018 році невідомі залізли у його гараж і поцупили три велосипеди.

Нардеп подякував працівникам жмеринської поліції за оперативні і професійні дії. Він зазначив, що вже протягом наступного дня злочинців знайшли. Відтак, йому повернули банківські картки. Щодо вкраденої готівки – нардеп нічого не написав.

Наприкінці розповіді Гончаренко закликав інших бути обачнішими, аби не потрапити у таку ситуацію.

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