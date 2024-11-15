Нардепа Шевченка, підозрюваного у держзраді, взяли під варту
Нардепа Євгенія Шевченка взяли під варту. Його підозрюють у державній зраді.
Нардепу обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.
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Що відомо про справу Шевченка
Таке рішення прийняв Печерський районний суд Києва у п'ятницю, 15 листопада. Тож нардеп залишатиметься під вартою до 11 січня 2025 року.
Нагадаємо, що йому напередодні оголосили про підозру у державній зраді.
Народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян,
– написали у прокуратурі.
Його висловлювання шкодили інформаційній безпеці України, а спотворені ним факти і події ставали інформаційними приводами для антиукраїнської інформаційної діяльності.
Окрім того, у ДБР повідомляли про бізнес Шевченка у Білорусі, на якому він заробив приблизно 1,5 мільйона євро.