Нардепам під час війни дозволили приймати цінні подарунки, щоб підтримати ЗСУ
Верховна Рада ухвалила закон, за яким депутатам дозволять приймати цінні подарунки під час воєнного стану. Однак вони повинні використати їх на потреби ЗСУ.
Так, законопроєкт №7280 у другому читанні схвалили 8 липня. В цілому його підтримали 240 народних депутатів, інформує 24 канал.
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Нардепи можуть отримувати дорогі подарунки
- У схвалену версію законопроєкту додали новий пункт. Він передбачає, що обмеження за вартістю подарунків для чиновників не діють, за певної умови.
- Зокрема, гроші у повному обсязі мають переказати на спецрахунки, відкриті Нацбанком, для підтримки ЗСУ. Інший варіант – переказати гроші на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від дій росії.
До слова, у 23 статті законопроєкту передбачено, що депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.
Колекторам заборонять вимагати борги з військових та переселенців
Парламентарі 8 липня також схвалили й інший законопроєкт в першому читанні. Зокрема, про заборону колекторам стягувати борги з військових, ТРО, волонтерів та ВПО. Зміни підтримав 281 депутат.
Якщо ініціативу схвалять в цілому, то така заборона діятиме на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування.
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