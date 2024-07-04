Представники фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" в парламенті не підтримали більшість євроінтеграційних законопроєктів, які розглядала Верховна Рада протягом 2022 – 2024 років.

Здебільшого, нардепи від "ЄС" були відсутні або ігнорували голосування за законопроєкти, які повинні наблизити вступ України до Європейського союзу. Про це свідчать дані Руху "ЧЕСНО".

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Лише 45% голосів дали нардепи від "Європейської солідарності" Петра Порошенка за євроінтеграційні законопроєкти протягом двох років повномасштабної війни. Це один із найнижчих показників в українському парламенті,

– йдеться в дослідженні "ЧЕСНО".

За даними аналітиків організації, низький показник голосування депутатами Порошенка за євроінтеграцію пов’язаний з тим, що здебільшого члени фракції "Євросолідарності" були відсутніми на голосуваннях, утримувались або просто не голосували за законопроєкти, які передбачають рух України до Європи.

За проєкти законів, які повинні адаптувати українське законодавство до вимог ЄС та пришвидшити вступ України до Європейського союзу, менше від фракції "Європейської солідарності" голосували позафракційні нардепи.

Нардепи Порошенка прогуляли більшу частину голосувань щодо вступу України в ЄС / Фото "ЧЕСНО"

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко надіслав листа зі скаргою на нібито утиски опозиції Оліверу Варгеї – угорському єврокомісару з питань розширення "ЄС", який пов’язаний з Віктором Орбаном. Порошенко пропонував поставити під сумнів переговори про вступ України до ЄС, якщо його не випустять за кордон.

Поїздка Порошенка мала відбутись за декілька днів до народження його військовозобовʼязаного сина, який виїхав до Лондону перед початком війни.