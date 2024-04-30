"Не до душі": два нардепи вже понад рік не ходять на засідання Верховної Ради

Народні депутати від політгрупи "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця з серпня 2023 року не з'являються у Верховній Раді. Але навіть до повномасштабного вторгнення їх рідко можна було застати на роботі.

Bihus.Info опублікував матеріал про народних депутатів, які найчастіше прогулюють голосування у Верховній Раді протягом року та більше. Мотивація у них доволі цікава, передає 24 Канал.

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"Не до душі"

Народні депутати від групи "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця не надто турбуються за майбутнє власної держави. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що нардепи припинили відвідувати голосування у Верховній Раді ще 2023 року.

Степан Івахів, відомий як співзасновник групи компаній "Континіум", що контролює мережу АЗС WOG, стверджує, що з'являтися у сесійній залі йому вже "не до душі".

Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати. А оскільки Верховна Рада перетворилась на "піди натисни кнопку" – воно мені не до душі і не до серця,

– заявив Степан Івахів.

Журналісти дізналися, що майже 5 років депутатства Івахів став співініціатором лише 7 законопроєкт, з яких лише один став чинним актом. А взагалі з'являтися у Верховній Раді він перестав із серпня 2023 року. Однак депутат переконує: якби його попросили з'явитися на роботі – він би це неодмінно зробив.

"До мене ніхто не звертався, що мій голос є у такій великій необхідності. Якби, звичайно, сказали, що мій голос необхідний, я б, звичайно, кинувся і приїхав", – стверджує Івахів.

Нардепа запитали також про особисту відповідальність перед виборцями. Його відповідь була такою: "Це моя політична відповідальність, але я з нею буду жити, мучитись і з нею і помру".

"Не сидітиму з членами ОПЗЖ"

Однопартієць Степана Івахіва нардеп Ігор Палиця має інше виправдання. Він не з'являється на голосуваннях у Верховній Раді принципово.

Після початку війни було внесено законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради. Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і його не винесуть на голосування в зал, я не буду перебувати під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ,

– пояснив Ігор Палиця.

Нардеп від "За майбутнє" розповів журналістам, що перебуває в Україні та нібито спілкується з виборцями. І поки депутати з ОПЗЖ голосують за законопроєкти, Палиця не бачить сенсу з'являтися на роботі.

"А який зміст, нащо я там буду сидіти? На кого я буду дивитися? На Качного? (нардеп від ОПЗЖ – 24 Канал) У мене принципова позиція", – наголосив Палиця.

Варто зауважити, що журналісти Bihus.Info помітили, що більшість засідань Верховної Ради регулярно пропускає ціла низка народних депутатів з різних причин. Деякі імітують бурхливу діяльність у соцмережах, хоч на засіданнях ВР фактично не з'являються.