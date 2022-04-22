Нардепи врегулювали правовий режим на тимчасово окупованих територіях: важливі зміни

Нардепи врегулювали правовий режим на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема під час війни рішення про оголошення території тимчасово окупованою ухвалює РНБО, а вводить його у дію президент України.

За відповідний проєкт закону проголосували 300 народний депутатів. Це трапилось під час засідання Ради 21 квітня.

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Рада підтримала проєкт закону про правовий режим на окупованій території

Прийняття проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України" забезпечить чітке правове регулювання діяльності держави з урахуванням реальної поточної ситуації,

– мовиться у пояснювальній записці.

Під час воєнного стану правовий режим тимчасово окупованої території визначає, змінює та скасовує Рада нацбезпеки та оборони і вводить в дію указ президента.

Окрім того, Верховна Рада залишила чинними дані про те, що Крим та Севастополя тимчасово окуповані з 20 лютого 2014 року, натомість окремі території Донецької та Луганської областей – з 7 квітня 2014 року.

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