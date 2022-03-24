Нардепи зібрались у повному залі: Рада схвалила важливі законопроєкти

Нардепи 24 березня зібралися у будівлі Верховної Ради на засідання. За його підсумками вони схвалили кілька десятків законопроєктів.

У залі парламенту були 363 нардепи. Засідання розпочали з виступів політиків з Латвії та Естонії.

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Які законопроєкти схвалила Рада

звернення до ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій щодо необхідності вжити додаткові спільні заходи для припинення агресії Росії;

"митну реформу" та додаткові податкові пільги для бізнесу під час воєнного стану;

під час воєнного стану; спрощення обігу сільськогосподарських земель для забезпечення посівної в умовах війни;

врегулювання питань щодо пенсій в разі втрати годувальника для членів сімей загиблих учасників АТО/ООС;

визначення системи соціального захисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту;

та комплексного огляду системи соціального захисту; розширення переліку осіб, яким надається державна охорона;

скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі особою зброї та бойових припасів;

присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану;

деталізації порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану;

удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність;

забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства;

кримінальна відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

надання додаткових повноважень центральній та місцевій владі для оперативного схвалення рішень в умовах воєнного стану;

скасування ЗНО у 2022-ому році з заміною на іншу модель вступу;

продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України (тільки перше читання);

особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні;

врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО (тільки перше читання);

спрощена процедура надання приміщень в оренду на пільгових умовах (тільки перше читання);

вдосконалення засад організації та ведення руху опору;

кримінальна відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ;

звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи;

звільнення Романа Лещенко з посади міністра аграрної політики та інші законопроєкти.

Також 5 депутатів вийшли з фракції "Опозиційна платформа – За життя". Мовиться про Валерія Гнатенка, Ігоря Кісільова, Олександра Лукашева, Володимира Морозова та Наталії Приходько. Також з "Батьківщини" вийшов Антон Яценко.

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