Нардепи зібрались у повному залі: Рада схвалила важливі законопроєкти
24 березня 2022 , 16:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Железный нардеп"
Нардепи 24 березня зібралися у будівлі Верховної Ради на засідання. За його підсумками вони схвалили кілька десятків законопроєктів.
У залі парламенту були 363 нардепи. Засідання розпочали з виступів політиків з Латвії та Естонії.
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Які законопроєкти схвалила Рада
- звернення до ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій щодо необхідності вжити додаткові спільні заходи для припинення агресії Росії;
- "митну реформу" та додаткові податкові пільги для бізнесу під час воєнного стану;
- спрощення обігу сільськогосподарських земель для забезпечення посівної в умовах війни;
- врегулювання питань щодо пенсій в разі втрати годувальника для членів сімей загиблих учасників АТО/ООС;
- визначення системи соціального захисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту;
- розширення переліку осіб, яким надається державна охорона;
- скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі особою зброї та бойових припасів;
- присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану;
- деталізації порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану;
- удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність;
- забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства;
- кримінальна відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
- надання додаткових повноважень центральній та місцевій владі для оперативного схвалення рішень в умовах воєнного стану;
- скасування ЗНО у 2022-ому році з заміною на іншу модель вступу;
- продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України (тільки перше читання);
- особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні;
- врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО (тільки перше читання);
- спрощена процедура надання приміщень в оренду на пільгових умовах (тільки перше читання);
- вдосконалення засад організації та ведення руху опору;
- кримінальна відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ;
- звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи;
- звільнення Романа Лещенко з посади міністра аграрної політики та інші законопроєкти.
Також 5 депутатів вийшли з фракції "Опозиційна платформа – За життя". Мовиться про Валерія Гнатенка, Ігоря Кісільова, Олександра Лукашева, Володимира Морозова та Наталії Приходько. Також з "Батьківщини" вийшов Антон Яценко.
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