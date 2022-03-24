Нардепи зібрались у повному залі: Рада схвалила важливі законопроєкти

24 березня 2022 , 16:11
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Джерело:

телеграм "Железный нардеп"

Нардепи 24 березня зібралися у будівлі Верховної Ради на засідання. За його підсумками вони схвалили кілька десятків законопроєктів.

У залі парламенту були 363 нардепи. Засідання розпочали з виступів політиків з Латвії та Естонії.

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Які законопроєкти схвалила Рада

  • звернення до ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій щодо необхідності вжити додаткові спільні заходи для припинення агресії Росії;
  • "митну реформу" та додаткові податкові пільги для бізнесу під час воєнного стану;
  • спрощення обігу сільськогосподарських земель для забезпечення посівної в умовах війни;
  •  врегулювання питань щодо пенсій в разі втрати годувальника для членів сімей загиблих учасників АТО/ООС;
  • визначення системи соціального захисту ветеранів війни та комплексного огляду системи соціального захисту;
  • розширення переліку осіб, яким надається державна охорона;
  • скасування кримінальної відповідальності у випадках добровільної здачі особою зброї та бойових припасів;
  • присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану;
  • деталізації порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану;
  • удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність;
  • забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства;
  • кримінальна відповідальність за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
  • надання додаткових повноважень центральній та місцевій владі для оперативного схвалення рішень в умовах воєнного стану;
  • скасування ЗНО у 2022-ому році з заміною на іншу модель вступу;
  • продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України (тільки перше читання);
  • особливості поводження з військовополоненими та встановлення повноважень органів влади у цьому питанні;
  • врегулювання участі народних депутатів у ЗСУ та ТРО (тільки перше читання);
  • спрощена процедура надання приміщень в оренду на пільгових умовах (тільки перше читання);
  • вдосконалення засад організації та ведення руху опору;
  • кримінальна відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ;
  • звільнення членів Наглядової Ради за не прибуття на місце роботи;
  • звільнення Романа Лещенко з посади міністра аграрної політики та інші законопроєкти.

Також 5 депутатів вийшли з фракції "Опозиційна платформа – За життя". Мовиться про Валерія Гнатенка, Ігоря Кісільова, Олександра Лукашева, Володимира Морозова та Наталії Приходько. Також з "Батьківщини" вийшов Антон Яценко.

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Автор: Софія Мінджоса