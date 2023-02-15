"Нагорода від Орбана": нардепу Віктору Балозі заборонили в'їзд в Угорщину

Народному депутату Віктору Балозі заборонили в'їзд до Угорщини, а відтак і до ЄС. Термін заборони складає 5 років.

Нардеп підтвердив інформацію на своїй сторінці у фейсбуці й заявив, що в Будапешті вирішили, що він становить загрозу нацбезпеці Угорщини. Балога зіронізував, що отримав "нагороду" від угорського прем'єра Віктора Орбана.

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Балога відреагував на рішення Угорщини

"Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана – становлю загрозу національній безпеці Угорщини. Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України – Тризуба, замість імперського символу "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку", – написав Балога.

Нардеп заявив, що сприймає таке рішення "путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України".

Балозі заборонили в'їзд у ЄС

Угорське видання PestiSrácok повідомило, що Балозі заборонили в'їзд до Євросоюзу. Роман Поворозник, помічник-консультант Балоги, в коментарі "Суспільному" підтвердив інформацію.

За його словами, обмеження на в'їзд нардепа діють по усім країнам шенгенської зони.

Заборону в шенгенську інформаційну систему вніс уряд Угорщини за загрозу їх національним інтересам та безпеці після рішення про встановлення державного герба України замість угорського турула у Мукачівському замку.

"КМКС Партія угорців України" подаватиме позов до суду у зв'язку зі зняттям прапорів Угорщини та угорськомовних вивісок з навчальних закладів у Мукачівському районі Закарпаття.