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      Блог Соцмережі

      Народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался

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      Чем гордиться пуниская Россия сегодня
      Чем гордиться пуниская Россия сегодня / Главред

      Показательно, что в Соединенных Штатах не поют песен о ядерном ударе по России. Это делают в России на 23 февраля, на "день защитника отечества" – в городе, пережившем трагедию блокады, в православном храме.

      Показательно, что в Соединенных Штатах Президенты (Буш-мл., Обама, Трамп) не показывают стране мультфильмы с ракетным ударом, где были бы нарисованы контуры, скажем, Калиниградской области. До этого додумался несменяемый глава России Путин, "направив ракеты" на Флориду.

      Представьте себе, что устроили бы на российских пропагандистских каналах, если бы нечто подобное случилось в Соединенных Штатах?

      Но в США этого нет, а в путинской России – есть.

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      И это наглядно показывает, кто есть кто в сегодняшнем мире. Россияне могут из простого сопоставления того, что делается у них в стране с преступной пропагандой ядерного и ракетного удара по Соединенным Штатам, и отсутствием подобных провокаций в Америке, понять, что такое Россия сегодня, кто они такие есть на самом деле. В какую бездну они провалились. Под власть какой задиристой, обнаглевшей питерской шпаны, любящей нападать стаей, попали 150 миллионов человек.


      Ничего этими властями – путиннымы, лавровыми, захаровыми, не усвоено. Никаких "уроков прошлого". Выводов ими не сделано. Ни из Второй мировой войны, ни из Нюрнбергского процесса. Только и умеют, что гордиться напоказ непонятым прошлым, а практических следствий для сегодняшнего дня из истории нет. И народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался для сегодняшних правителей.


      Блог: Серпом По

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Публікації Новини Росії Новини США Володимир Путін Російська пропаганда
      Джерело: Telegram
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