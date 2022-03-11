Народність з Росії виступила проти війни та підтримала Україну

Потік трун з російськими військовими, а також величезна кількість оголошень про загибель окупантів у соцмережах послужила для багатьох росіян холодним душем. Зокрема й через це у Росії подекуди почали з'являтися антивоєнні настрої.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, російська пропаганда, на жаль, настільки отруїла мізки росіянам, що левова частина суспільства підтримує злочинні дії Путіна. Втім, фактично кожен громадянин РФ відчув на собі наслідки нападу.

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По-перше, всі росіяни збіднішали щонайменше у 3 – 4 рази, оскільки на чорному ринку долар коштує вже понад 300 рублів. По-друге, окупантів відрізали від улюблених сервісів, від них пішли провідні компанії, їх життя докорінно змінилося.

Деякі починають прозрівати

Хоча до якихось реально масових та дієвих протестів росіяни виявилися нездатними, різноманітні експерти та політологи сподіваються на справжні голодні бунти мільйонів людей, які втратили свою роботу через війну.

Деякі політологи кажуть про розкол серед верхівки Кремля та про те, що у Росії можлива революція, що почнеться з еліти.

Так чи інакше, всі, хто розбирається в економіці, розуміють, що вже найближчими місяцями країну-агресорку очікує дефолт із надсерйозною кризою. І це, на щастя, аксіома.

Попри те, що росіяни у своїй більшості не пов'язують санкції з військовими злочинами, які вчиняє Путін, з кожним днем все більше людей звинувачують керівництво РФ у тому, що воно не забезпечило їх економічну безпеку. Однак доки кожен росіянин серйозно не відчує всю міць санкцій на собі, тектонічних зрушень у суспільстві та владі поки що не буде.

Ойрат-калмицький народ виступив проти війни

При всій імпотенції російського суспільства казати про те, що за війну виступають геть усі також не можна. Деякі організації відкрито виступають на підтримку України. Зокрема, конгрес ойрат-калмицького народу, 10 березня підписав звернення до росіян та до мешканців Калмикії.

Ця структура, до якої входять лідери монгольської народності, що мешкають у Калмикії, має певну вагу серед місцевого населення.

У зверненні, підписаному керівником та його трьома заступниками, сказано, що ойрат-калмики за останні 400 років брали участь у всіх військових конфліктах на боці Росії, однак війна з Україною їм не потрібна.

Члени конгресу вказали, що райони, де мешкає їх народ, мають багатомільярдні борги, а також обіймають останнє місце за основними соціальними показниками серед всіх російських регіонів.



Нам не потрібна "спеціальна операція в Україні", в який гине наша молодь. Нехай воюють олігархи та їх діти! Закликаємо усіх розсудливих людей – наших земляків, усіх росіян – не брати участь у божевільній бойні в Україні, і тоді скоріше настане мир. Рятуємо життя нашої молоді!

– зазначили у конгресі.



Антивійськове звернення конгресу ойрат-калмиків / Фото джерел 24 каналу

Військкомати Калмикії загиблих не визнають

Станом на 11 березня, за словами очільника Калмикії, в Україні загинув лише один військовий Костянтин Манджієв. Однак родичам загиблого у місцевому військкоматі кажуть, що жодної інформації про вбитих у нашій державі окупантів до них "не надходило". Насправді, за даними розвідки, за 15 діб війни загинуло щонайменше 70 уродженців цієї республіки. Фактично ж кремлівські злочинці панічно приховують втрати, однак зробити це їм не вдасться.